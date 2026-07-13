Başsavcılık koordinesinde yürütülen beş ayrı FETÖ soruşturması kapsamında örgütün kamu mahrem yapılanması, izdivaç yapılanması, firari üyeleri, emniyet mahrem yapılanması ve ByLock kullanıcılarına yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

Soruşturmalarda, örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığı ve örgütsel bağlantılarının bulunduğu değerlendirilen çok sayıda şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Emniyette görevli 80 personel hakkında işlem

Soruşturmanın emniyet mahrem yapılanmasına ilişkin bölümünde, farklı rütbelerde aktif görev yapan 80 emniyet personeli hakkında gözaltı kararı verildi. Savcılık açıklamasına göre bu kişilerden 70'i düzenlenen operasyonlarda yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin, örgüt toplantılarının organizasyonunda yer aldıkları ve örgüt sorumlularıyla irtibatlı şekilde hareket ettikleri iddia edildi.

Diğer soruşturmalarda da çok sayıda gözaltı

Başsavcılık açıklamasına göre örgütsel faaliyetlerini sürdürdüğü değerlendirilen 57 şüpheliden 47'si gözaltına alındı.

FETÖ'nün kamu mahrem izdivaç yapılanmasına yönelik soruşturmada ise 45 şüpheli hakkında işlem başlatılırken, bunlardan 33'ü yakalandı.

Firari FETÖ şüphelilerine yönelik operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan 11 kişiden 9'u gözaltına alındı.

Örgütün haberleşme programı ByLock'u kullandığı değerlendirilen 12 şüpheli hakkında da gözaltı kararı verildi. Aralarında 4 aktif kamu görevlisinin de bulunduğu bu grupta 7 kişi yakalandı.

166 kişi gözaltında, aramalar sürüyor

Toplam 205 şüpheli hakkında verilen gözaltı kararları doğrultusunda gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 166 kişi gözaltına alındı. Hakkında yakalama kararı bulunan 39 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmaların çok yönlü ve titizlikle devam ettiğini açıkladı.