İstanbul'un Sarıyer ilçesinde meydana gelen olayda, eski milli futbolcu ve spor yorumcusu Nihat Kahveci'nin gözaltına alındığı öğrenildi. İddiaya göre Kahveci ile eşi Fulya Sever Kahveci arasında restoranda henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

İddialara göre tartışmanın büyümesi üzerine Nihat Kahveci'nin eşine fiziksel müdahalede bulunduğu ve masada bulunan bir şişeyi fırlattığı öne sürüldü. Çevrede bulunanların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri restorana geldi

İhbarın ardından Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri restorana gelerek olayla ilgili inceleme başlattı. Polis ekiplerinin, Nihat Kahveci'yi gözaltına aldığı bildirildi.

Soruşturma devam ediyor

Olayla ilgili adli soruşturma sürüyor. Yetkililerden soruşturmanın detaylarına ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, iddiaların yürütülen soruşturma kapsamında değerlendirildiği belirtildi.