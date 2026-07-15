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Alanya İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Demirtaş Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında ormanlık alanda denetim gerçekleştirdi. Denetimler esnasında şüphe üzerine durdurulan A.Ö. (49) ve E.Ö. (53) isimli şahısların üzerinde ve yakınlarında yapılan aramalarda, sökülmüş vaziyette toplam 41 kök Hint keneviri ele geçirildi. Kenevirlere el koyan ekipler, 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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