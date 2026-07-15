Muğla'nın Milas ilçesi Gürçamlar Mahallesi Kazıklı-Bozbük mevkisinde gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını başladı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevler, lüks villa ve otellerin yer aldığı Kaplankaya bölgesine kadar ulaştı. Edinilen bilgiye göre, yangının yerleşim alanlarını tehdit etmesi üzerine bölgedeki bir otel ile tatil sitesi tahliye edildi ve 1120 kişi güvenli bölgelere aktarıldı.

Milas ve çevre ilçelerden bölgeye sevk edilen itfaiye ile orman ekipleri, alevleri kontrol altına alabilmek için gece boyunca karadan yoğun bir çalışma yürüttü. Ekipler, yangının kritik noktalardaki ilerleyişini kesmek amacıyla kontrollü karşı ateş taktiğini devreye soktu. Havanın aydınlanmasıyla birlikte söndürme helikopterleri ve uçakları da çalışmalara katılarak havadan müdahaleye başladı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ VE TAHKİKAT

Yangının ulaştığı Kaplankaya yerleşkesinde geniş güvenlik tedbirleri uygulandı. Söndürme ekiplerinin bölgeye girişinde güvenlik prosedürleri nedeniyle zaman zaman aksamalar yaşandığı bildirildi. Ayrıca, çalışmalara gönüllü destek vermek isteyen bazı vatandaşların risk gerekçesiyle alana alınmaması üzerine kısa süreli gerginlikler meydana geldi. Jandarma ekipleri, yangının çıkış nedenini saptamak üzere inceleme başlattı.

BÖLGEDEKİ YANGIN RİSKİ VE BİLANÇO

Orman Genel Müdürlüğü uygulamalarına göre, rüzgarlı havalarda ormanlık alanlardan yerleşim yerlerine ilerleyen yangınlarda karşı ateş yöntemi, alevlerin yakıtını önceden tüketerek ilerleyişi durdurmada kritik bir rol oynuyor. Öte yandan, yetkililerin aktardığına göre Muğla genelinde dün altı farklı noktada orman yangını çıktı. Bu yangınlardan beşi ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, Milas'taki alevlerle mücadele havadan ve karadan aralıksız şekilde sürüyor.