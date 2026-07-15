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Edinilen bilgiye göre olay Demirtaş Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kız arkadaşının evine giden E.K. (48), kadının 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu. Durumu fark eden anne ve kızı, vakit kaybetmeden Demirtaş Jandarma Karakol Komutanlığına giderek şüpheli hakkında şikayette bulundu. Şikayet üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, şüpheli E.K’yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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