Edinilen bilgiye göre, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdüren Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, sokak satıcılarına yönelik teknik ve fiziki takip başlattı.

'Torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarını adım adım izleyen ekipler, sabah saatlerinde operasyon için düğmeye bastı. Gerçekleştirilen operasyonda, şüphelilerden 19 yaşındaki A.K. ve 22 yaşındaki F.S. sokak ortasında kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda, satışa hazır paketler halinde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Sorgulanmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak Alanya L. Tipi Kapalı cezaevine gönderildi

Muhabir: Mehmet AL