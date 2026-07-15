Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan güncel hanehalkı tüketim harcamaları verilerine göre, Antalya, Isparta ve Burdur'un yer aldığı TR61

Bölgesi'nde vatandaşların en büyük gider kalemlerini barınma ve ulaşım oluşturdu. Bölgede yaşayanların bütçesinden konut ve kiraya ayrılan pay yüzde 23,8 olarak kaydedilirken, ulaştırma masrafları yüzde 23,7 ile hemen ikinci sırada yer aldı.

Türkiye genelinde konut ve kira harcamalarının payı yüzde 26 seviyesinde bulunuyor.

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Bölgesi'nde bu oran ulusal ortalamanın altında kalsa da, ulaşım giderlerinin yüzde 23,7 ile Türkiye ortalaması olan yüzde 21,6'yı belirgin şekilde aşması dikkat çekiyor.

GIDA VE KONAKLAMA GİDERLERİ ARTTI

Bölge halkının tüketim alışkanlıklarında üçüncü sırayı yüzde 18,9'luk oranla gıda ve alkolsüz içecekler aldı. Türkiye genelinde yüzde 18,1 olan bu kalemin Antalya bölgesinde daha yüksek seyrettiği görüldü. Benzer şekilde lokanta ve konaklama hizmetlerine yapılan harcamalar da yüzde 7,1 seviyesine ulaşarak, yüzde 6,6 olan ülke ortalamasını geride bıraktı.

ULAŞIM HARCAMALARI NEDEN TÜRKİYE ORTALAMASININ ÜZERİNDE?

Antalya gibi turizm hareketliliğinin ve yüzölçümü genişliğinin fazla olduğu sahil bölgelerinde, hem ticari hem de bireysel mobilite ihtiyacının artması ulaştırma harcamalarını doğrudan yukarı çekiyor. Ulaşımın yanı sıra bilgi ve iletişim kalemine ayrılan payın da yüzde 4,2 ile Türkiye ortalamasının (yüzde 3,7) üzerinde olması, bölgedeki hizmet sektörü yoğunluğu ile istatistiksel bir paralellik gösteriyor.

EĞİTİM VE SİGORTA EN ALT SIRADA

Açıklanan verilere göre, bütçeden en az pay ayrılan alanlar hem ulusal hem de bölgesel bazda değişiklik göstermedi.

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Bölgesi'nde eğitim hizmetlerine ayrılan oran yüzde 1,0'da kalarak Türkiye ortalamasının (yüzde 1,6) gerisinde kaldı. Sigorta ve finansal hizmetler ise yüzde 0,8'lik oranla bölge halkının en az bütçe ayırdığı harcama kalemi olarak kayıtlara geçti. Türkiye genelinde ise sigorta ve finansmanın payı yüzde 0,7 olarak ölçüldü.