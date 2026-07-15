Alanya'nın Yeşilöz Mahallesi'nde çevre kirliliğine ilişkin şikayetler yeniden gündeme taşındı. Mahalle sakinleri, bölgede faaliyet gösteren bir otelin atık sularını hortum sistemiyle bitişiğindeki boş araziye boşaltmaya devam ettiğini iddia etti. Geçtiğimiz yıl da kamuoyuna yansıyan sorunun aradan geçen zamana rağmen çözüme kavuşmadığını öne süren vatandaşlar, yetkililerden inceleme yapılmasını talep etti.

"Koku ve sivrisinek sorunu büyüyor"

Mahalle sakinleri, atık su nedeniyle özellikle yaz aylarında bölgede yoğun sivrisinek oluştuğunu ve çevreye yayılan ağır kokunun günlük yaşamı olumsuz etkilediğini belirtti. Vatandaşlar, evlerinin pencerelerini açmakta zorlandıklarını ifade ederken, çocuklar ve yaşlılar açısından da sağlık riski oluştuğunu savundu.

"Geçen yıl da başvurduk"

Sorunu geçen yıl da ilgili kurumlara bildirdiklerini dile getiren mahalle halkı, bugüne kadar kalıcı bir çözüm sağlanmadığını öne sürdü. Yeni Alanya aracılığıyla seslerini yeniden duyurmak isteyen vatandaşlar, iddiaların yerinde incelenmesini ve gerekli denetimlerin yapılmasını istedi.

Yetkililere inceleme çağrısı

Mahalle sakinleri, çevre ve halk sağlığını tehdit ettiği iddia edilen durumun ilgili kurumlar tarafından araştırılmasını talep etti. İddiaların doğru çıkması halinde sorumlular hakkında gerekli işlemlerin uygulanmasını isteyen vatandaşlar, turizm kenti Alanya'ya yakışmayan bu sorunun daha fazla gecikmeden çözüme kavuşturulmasını beklediklerini ifade etti.