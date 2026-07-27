CHP Düzce İl Başkanlığı'nda yaşanan yönetim değişikliği, parti binasında tansiyonun yükselmesine neden oldu. Eski İl Başkanı Özcan Dağıstanlı'nın görevden alınması ve ardından partiden ihraç edilmesinin ardından il başkanlığı görevine Kenan Akın atandı. Görevi devralmak için beraberindeki partililerle il binasına gelen Akın'ın, iddiaya göre kapının açılmaması üzerine binaya girmekte zorlandığı öne sürüldü. Kısa süre sonra yaşanan gerginlik, güvenlik kameralarına ve cep telefonu görüntülerine de yansıdı.

Kapıyı tekmeleyerek açtı

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Kenan Akın'ın kilitli olduğu belirtilen giriş kapısını tekmeleyerek kırdığı ve ardından beraberindekilerle birlikte parti binasına girdiği görüldü. Olayın ardından bina girişindeki kilit sisteminin de değiştirildiği iddia edildi.

Parti binasındaki afişler kaldırıldı

Binaya girişin ardından dış cephede bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yer aldığı afişler söküldü. Görüntülerde, afişlerin kaldırılmasının ardından bina cephesine Türk bayrağı asıldığı görüldü.

Görüntüler gündem oldu

Yaşananlar kısa sürede sosyal medya platformlarında geniş yankı bulurken, görüntüler siyaset gündeminin en çok konuşulan başlıklarından biri haline geldi. Olayla ilgili farklı değerlendirmeler yapılırken, parti içindeki yönetim değişikliği sürecine ilişkin tartışmalar da devam ediyor.

Akın'dan dikkat çeken açıklama

Görüntülerde konuşan Kenan Akın, eski il yönetimini hedef alan sert ifadeler kullandı. Akın, görev değişiminin "görülen lüzum üzerine" gerçekleştirildiğini belirterek, eski yönetime yönelik eleştirilerde bulundu. Olayla ilgili CHP Genel Merkezi'nden ise haberin hazırlandığı ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı.