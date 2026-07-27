Antalya'nın Kumluca ilçesinde sağlık altyapısını güçlendirecek büyük bir yatırım hayata geçirildi. Kumluca Devlet Hastanesi envanterine, yaklaşık 120 milyon lira değerindeki anjiyografi cihazı resmen dahil edildi. Kurulum çalışmalarının kısa sürede tamamlanması ve cihazın aktif olarak bölge halkının hizmetine sunulması planlanıyor.

AK Parti Kumluca İlçe Başkanı Bekir Paslıkılıç tarafından yapılan açıklamaya göre, cihazın hastaneye ulaşmasıyla birlikte teknik altyapı aşamasına geçildi. Paslıkılıç, teşkilat olarak ilçe için var güçleriyle çalışmaya devam ettiklerini belirterek, kurulumun en kısa sürede bitirileceğini duyurdu.

SEVK ÇİLESİ BİTECEK Mİ?

Yeni anjiyografi ünitesinin devreye girmesiyle birlikte, kalp ve damar hastalıklarının tanı ve tedavisinde ilçedeki kapasitenin büyük oranda artması bekleniyor. Bugüne kadar ileri tetkik gerektiren durumlarda hastalar uzak merkezlere gitmek zorunda kalıyordu. Yatırımın tamamlanmasıyla Kumluca'nın yanı sıra Finike, Demre ve Kaş ilçelerinde yaşayan vatandaşların da başka hastanelere sevk edilme ihtiyacı azalacak.

ANJİYOGRAFİ CİHAZI NEDEN ÖNEMLİ?

Uzman değerlendirmelerine göre, kalp krizleri ve ani damar tıkanıklıklarında erken müdahale hayati bir önem taşıyor. Anjiyografi işlemi, damar içi darlıkların hızlıca tespit edilerek dakikalar içinde stent veya balon tedavisine başlanmasına olanak tanıyor. Acil vakalarda hastaların saatlerce yol gitmek yerine kendi bölgelerinde anında tedavi edilebilmesi, hayatta kalma ve kalıcı hasarsız iyileşme oranlarını doğrudan artırıyor.

Hastane yönetiminin cihazın aktif kullanıma geçmesi için gerekli test süreçlerini hızla sürdürdüğü öğrenildi. Sağlık hizmetlerinin niteliğini artıracak olan bu adımın, Batı Antalya'nın sağlık altyapısında önemli bir boşluğu dolduracağı ifade ediliyor.