Kemer ilçesinde yer alan Idyros Antik Kenti'nde gerçekleştirilen son arkeolojik kazılar, bölgede inşa edilmesi planlanan 900 yataklı otel projesini tartışmaya açtı. Antalya Kent Konseyi Kültürel Miras Çalışma Grubu'nun hazırladığı rapora göre, antik yerleşimin sınırları mevcut sit alanından çok daha geniş bir bölgeyi kapsıyor. Antalya Körfez Gazetesi'nin aktardığı habere göre, karada ve denizde yürütülecek araştırmalar sonuçlanana kadar otel projesine dair kararların askıya alınması talep ediliyor.

Antalya Müze Müdürlüğü tarafından 2026 yılında bölgede yapılan sondaj kazılarında Roma ve Bizans dönemlerine tarihlenen çok sayıda yapı tespit edildi. Çalışmalarda hamamlara ait yerden ısıtma (hypocaust) sistemi, su künkleri, mezar yapıları ve büyük boy küpler (pithos) bulundu. Kazı envanterine 142 adet eser kaydedilirken, mermer, cam ve seramikten oluşan çok sayıda tarihi obje koruma altına alındı.

SUALTI BULGULARI NE İŞARET EDİYOR?

Rapor, antik kentin yalnızca karayla sınırlı kalmadığını ortaya koydu. Kıyıdan yaklaşık 20-25 metre açıkta yapılan dalışlarda, deniz tabanında kesme taş bloklar, duvar izleri ve eski bir mendireğe ait olabileceği düşünülen mimari kalıntılar görüntülendi. Uzmanlar, Idyros'un önemli bir liman kenti olduğunu ve kıyı bandının da acilen bilimsel koruma statüsüne dahil edilmesi gerektiğini belirtiyor.

LİKYA BÖLGESİ İÇİN NEDEN ÖNEMLİ?

Çalış Tepe ile antik liman arasında keşfedilen teras duvarları ve su kanalları, yerleşimin akropolden sahile doğru kademeli olarak inşa edildiğini gösteriyor. Bu mimari planlamanın kesinleşmesi durumunda Idyros, Likya Bölgesi sınırları içerisinde bu tür bir teraslama sistemine sahip bilinen tek antik liman kenti olarak literatüre geçecek. Bu durum, bölgenin tarihi turizm potansiyelini de doğrudan etkileyecek bir faktör olarak öne çıkıyor.

Yaklaşık 293 bin 500 metrekarelik sit ve orman alanını kapsayan bölge için mevcut koruma derecelerinin yetersiz olduğu vurgulanıyor. Kent Konseyi, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na çağrıda bulunarak, 1971 yılına ait eski planlar yerine güncel arkeolojik verilerin dikkate alınmasını ve antik mirasın bütüncül bir yaklaşımla korunmasını istiyor.