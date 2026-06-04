İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı Mahallesi'nde tatil yapan Dilan ve Engin Polat çiftinin koruması Can Polat, dün saat 14.00 sıralarında silahlı saldırıya uğradı. Otelden ayrılmak üzere eşyaları araca yükleyen 37 yaşındaki dört çocuk babası Polat, olay yerinden hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı.

İzmir Valiliği tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, cinayetin şüphelisi 2003 doğumlu S.A. olayda kullanılan silahla birlikte kısa sürede yakalandı. Görgü tanığı otel işletmecisi Serhat Yılmazel, saldırganın sabah 09.00'dan itibaren sokakta beklediğini ve doğrudan Can Polat'ı hedef alarak iki üç el ateş ettiğini aktardı.

CİNAYETİN ARKASINDAKİ ÖRGÜT İDDİASI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan zanlının verdiği ilk ifadeler, olayın planlı bir eylem olabileceğine işaret ediyor. Gazeteci Seyhan Avşar'ın aktardığı bilgilere göre şüpheli, saldırı talimatını kamuoyunda 'Daltonlar' olarak bilinen suç örgütünden aldığını iddia etti.

İddiaya göre asıl hedef Engin Polat'tı ancak yoğun güvenlik önlemleri nedeniyle zanlı, ailenin yakını olan Can Polat'a yöneldi. Engin Polat'ın da emniyetteki ilk ifadesinde söz konusu örgüt tarafından uzun süredir tehdit edildiklerini doğruladığı öne sürüldü.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI YERLERİNİ Mİ AÇIK ETTİ?

Şüphelinin, ailenin tatil yaptığı konumu Dilan Polat'ın anlık sosyal medya paylaşımlarından tespit ettiğini söylemesi, dijital ayak izinin oluşturduğu güvenlik zafiyetini bir kez daha gündeme getirdi. Güvenlik uzmanları, özellikle tehdit altında olan veya geniş kitlelerce tanınan kişilerin anlık konum bildiren fotoğraf ve video paylaşımlarından kaçınması gerektiğini vurguluyor. Olayın hemen ardından Dilan Polat'ın sosyal medya hesabından yardım istediği ve kısa süre sonra sildiği video da olayın dijital boyutunu yansıtan bir diğer gelişme oldu.