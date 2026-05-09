Galatasaray yönetiminin, olası şampiyonluk kutlamalarını küresel bir şova dönüştürmek amacıyla İngiliz şarkıcı Dua Lipa'ya sahne alması için 2 milyon dolar teklif ettiği iddia edildi.

Gazeteci Yakup Çınar'ın aktardığı bilgilere göre, sarı-kırmızılı ekip kutlamalarda 4 şarkı seslendirmesi karşılığında Grammy ödüllü sanatçıya bu bütçeyi sundu. Organizasyonun dünya çapında ses getirmesi hedeflenirken, iddiaların resmiyet kazanıp kazanmayacağı henüz belirsizliğini koruyor.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK YANKI UYANDIRDI

Son yılların en popüler müzisyenleri arasında gösterilen Dua Lipa isminin gündeme gelmesi, sarı-kırmızılı taraftarlar arasında hareketliliğe neden oldu. Kısa sürede dijital platformlarda en çok konuşulan konular arasına giren iddia sonrası, çok sayıda taraftar sanatçıyı şampiyonluk etkinliğinde görmek istediklerini belirten paylaşımlar yaptı.

ALANYA'DAKİ TARAFTARLAR SÜRECİ TAKİP EDİYOR

Türkiye genelinde olduğu gibi Alanya'daki geniş Galatasaray taraftar kitlesi de bu gelişmeleri yakından takip ediyor. Özellikle ilçedeki turistik tesisler ve spor odaklı işletmelerin, şampiyonluk kutlamaları döneminde bu tarz küresel çaplı etkinliklerin yaratacağı sinerjiden dolaylı olarak etkilenmesi muhtemel görünüyor. Dünyaca ünlü bir ismin Türkiye'deki bir spor organizasyonunda yer alma ihtimali, yerel turizm ve eğlence sektörü dinamikleri açısından da kamuoyunun ilgisini çekiyor.