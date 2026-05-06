Alanya’nın Mahmutlar Mahallesi’nde yaşayan iş insanı Cemil Uyar, Corendon Alanyaspor’un Süper Lig’de kalmayı garantilemesinin ardından dikkat çeken bir kampanya başlattı. Sosyal medya üzerinden yapılan duyuruda, taraftarlarla bu sevinci paylaşmak isteyen Uyar’ın forma hediyesi vereceği açıklandı.

SEVİNCİNİ TARAFTARLA PAYLAŞTI

Alanyaspor’a olan bağlılığıyla tanınan Cemil Uyar, kulübün ligde kalmasının kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını ifade etti. Uyar, yaptığı paylaşımda bu başarıyı yalnızca bireysel bir sevinç olarak görmediğini, Alanya’daki taraftarlarla birlikte kutlamak istediğini belirtti. Bu kapsamda başlatılan kampanya, kısa sürede sosyal medyada ilgi gördü.

7 ADET FORMA HEDİYE EDİLECEK

Kampanya kapsamında toplam 7 adet beyaz taraftar forması çekilişle sahiplerini bulacak. Uyar, daha önce yaptığı paylaşımın yanı sıra yeni paylaşımına yorum yapan kullanıcıların da çekilişe dahil edileceğini duyurdu. Böylece katılımın daha geniş kitlelere ulaşması hedefleniyor.

ÇEKİLİŞ CANLI YAYINLANACAK

Forma hediyesinin sahipleri, 8 Mayıs 2026 Cuma günü saat 21.30’da yapılacak çekilişle belirlenecek. Çekilişin, Cemil Uyar’ın kızı Ayşe Sare Uyar ile birlikte gerçekleştirileceği ifade edildi. Şeffaflık vurgusu yapan Uyar, çekilişin Instagram, Facebook ve TikTok üzerinden canlı yayınlanacağını açıkladı.

TARAFTARA DAVET

Tüm taraftarları yayına davet eden Uyar, çekilişe katılan herkese başarılar dileyerek Alanyaspor’a olan sevginin her geçen gün büyümesini temenni etti. Kampanya, özellikle sezonun kritik sürecinin ardından taraftar ile kulüp arasındaki bağı güçlendiren bir adım olarak değerlendiriliyor. Cemali AYDINOĞLU