İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Sebahattin Şirin’in emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen Şirin, ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.

EV HAPSİ VE YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI

Savcılıkta ifade veren Şirin; “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak”, “ruhsatsız silah ve mermi bulundurma” suçları ile 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamındaki bazı maddeler yönünden adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Şirin hakkında “ev hapsi” ve “yurt dışına çıkış yasağı” uygulanması talep edildi.

Hakimlik, Şirin’in ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirleriyle serbest bırakılmasına karar verdi.

EVİNDE PARA, ALTIN VE RUHSATSIZ SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Soruşturma kapsamında Şirin’in ikametinde yapılan aramada yüksek miktarda Türk lirası ve dövizin yanı sıra altın ve mücevher, ruhsatsız tabanca, mermiler ve balistik yelekler ele geçirildiği belirtildi.

Şirin’in evinde 796 bin 400 TL, 82 bin 953 dolar, 18 bin 820 sterlin ve 918 bin 595 avro bulunduğu kaydedildi. Şirin, paraların uzun yıllara dayanan kişisel birikimi ile yaklaşık 8 ay önce evlenen oğlunun düğününde takılan hediyelerden oluştuğunu savundu.

Evde bulunan altın ve mücevherlerin ise 10 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla toplam değerinin 12 milyon 477 bin 880 TL olduğu belirtildi. Şirin, ziynet eşyalarının geçmişten gelen birikimler ve ailedeki düğünlerde takılan hediyeler olduğunu öne sürdü.

MASAK VERİLERİ DE SORULDU

Savcılık ifadesinde Şirin’e MASAK kayıtlarında tespit edilen 8 milyon 630 bin 407 TL’lik işlem hacmi de soruldu.

Şirin, hesaplarındaki para hareketlerinin ticari faaliyetleri ve günlük kullanımından kaynaklandığını savundu.

Şirin ile oğlu İbrahim Şamil Şirin arasında da 1 milyon 521 bin 961 TL’lik işlem hacmi bulunduğu belirtildi. Ayrıca oğlunun bankacılık işlemlerinde 38 milyon 440 bin 538 TL’lik hareket tespit edildiği kaydedildi. Şirin ise oğlunun söz konusu bankacılık işlemleri hakkında bilgisinin olmadığını söyledi.

RUHSATSIZ TABANCAYA İLİŞKİN İFADESİ

Aramalarda 4 balistik yeleğin yanı sıra ruhsatsız olduğu belirtilen bir tabanca, şarjörler ve çeşitli mermiler de bulundu.

Şirin, tabanca ve 9x19 çapındaki mermileri yaklaşık 5-6 ay önce Trabzon’un Of ilçesinde, kimliğini bilmediği ve Gürcistan vatandaşı olduğunu düşündüğü sezonluk bir işçiden 45 bin TL nakit karşılığında satın aldığını kabul etti.

Silahı kendisini korumak amacıyla aldığını ileri süren Şirin, ruhsatsız tabanca ve mermi bulundurduğu için pişman olduğunu ifade etti.

KARABORSA BİLET İDDİALARINI REDDETTİ

Soruşturma kapsamında Galatasaray taraftar grubuna ücretsiz bilet verildiği ve bu biletlerin daha yüksek fiyatlardan satıldığı yönündeki iddialar da Şirin’e soruldu.

Şirin, kulüp tarafından taraftar grubuna ücretsiz bilet verildiği iddiasını reddetti. Üniversite ve lise öğrencilerine yüzde 50 indirim hakkı tanındığını belirten Şirin, bu şekilde alınan biletlerin başka kişilere değerinde veya değerinin üzerinde satılmadığını savundu.

Soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen Sebahattin Şirin hakkında sonuç olarak ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulanmasına karar verildi.