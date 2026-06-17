Afrika kıtasında 11 ülke, Sahra Çölü'nün güneye doğru genişlemesini durdurmak amacıyla 8 bin kilometre uzunluğunda devasa bir bitki örtüsü kuşağı oluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor. Cibuti'den Senegal'e kadar uzanan ve "Büyük Yeşil Duvar" olarak adlandırılan proje ile Sahel bölgesindeki verimli arazilerin çölleşmeye karşı korunması hedefleniyor.

Mediafax'ın aktardığı bilgilere göre, yaklaşık 19 yıl önce Afrika Birliği'nin desteğiyle başlatılan bu ekolojik seferberlik beklenen hızda ilerlemiyor. Toplam 31 milyar dolarlık bütçesi bulunan girişimin bugüne kadar yalnızca yüzde 18'lik kısmı tamamlanabildi. Etiyopya, Senegal ve Nijerya gibi ülkelerde arazi canlandırma çalışmaları belirli bir başarıya ulaşırken, diğer bölgelerde siyasi istikrarsızlık ve lojistik sorunlar nedeniyle süreç durma noktasına geldi.

HEDEFLER NELER VE PROJE NEDEN YAVAŞLIYOR?

Projenin 2030 yılı stratejik planı kapsamında 100 milyon hektar alanın restore edilmesi ve 250 milyon ton karbondioksit emiliminin sağlanması planlanıyor. Ayrıca bölgede 10 milyona yakın yeşil istihdam alanı yaratılması öngörülüyor. Ancak bölgedeki askeri darbeler, mali yönetim zafiyetleri ve yetersiz altyapı, bu hedeflere ulaşılmasını zorlaştıran temel faktörler olarak öne çıkıyor.

SAHEL BÖLGESİNDEKİ RİSKİN KÜRESEL BOYUTU NEDİR?

Sahel kuşağı, kurak çöl ekosistemi ile tropikal savanlar arasında hayati bir tampon bölge işlevi görüyor. Bu şeridin çökmesi sadece kıtasal bir tarım krizine değil, aynı zamanda küresel iklim göçlerine zemin hazırlayan bir süreci tetikliyor. Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, Sahra Çölü her yıl 45 ila 60 santimetre güneye doğru ilerlerken, bölgedeki sıcaklık artışı son yüzyıldaki dünya ortalamasının 1,5 derece üzerine çıkmış durumda.

BM uzmanları, acil ve ölçeklenebilir önlemler alınmaması durumunda 2050 yılına kadar yaklaşık 250 milyon insanın iklim değişikliği ve çölleşme nedeniyle evlerini terk ederek iklim mültecisi konumuna düşebileceği konusunda uyarıyor. Öte yandan, bilim dünyası çölleşme tehdidinin yanı sıra bölgenin enerji potansiyelini de tartışıyor. Ecoportal.net platformunda yer alan bilimsel modellemelere göre, Sahra Çölü'ne kurulacak devasa güneş paneli tarlaları ile küresel ölçekte temiz ve sürdürülebilir enerji üretimi sağlanabileceği ifade ediliyor.