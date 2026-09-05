Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak tütün ticaretini engellemek amacıyla Alanya ve Kaş ilçelerinde denetimler gerçekleştirdi. Alanya ve Kaş Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatıyla yürütülen çalışmalarda, şüphelilere ait kargo gönderileri ve işletmeler mercek altına alındı.

Yapılan resmi açıklamaya göre, ekiplerin takibe aldığı şüphelilerden birinin kargo aracılığıyla teslim aldığı kolilerde arama yapıldı. Diğer şüphelinin ise iş yerinde yapılan denetimlerde yasa dışı tütün mamulleri tespit edildi.

OPERASYONDA NELER ELE GEÇİRİLDİ?

Baskınlar sonucunda piyasaya sürülmek üzere hazırlanan 350 paket kaçak sigara ile 218 kilogram açık sarmalık kıyılmış tütün bulundu. Ekiplerin detaylı aramalarında ayrıca 5.000 adet doldurulmuş makaron ve 3.000 adet boş makaron ele geçirildi.

DENETİMLER DEVAM EDECEK Mİ?

Bölge genelinde haksız kazancın ve vergi kaybının önüne geçmek amacıyla planlanan bu tür operasyonların aralıksız devam edeceği bildirildi. Olayla bağlantısı bulunan şüpheliler hakkında adli tahkikat başlatılırken, jandarma birimleri tütün mamulleri kaçakçılığına karşı mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı.