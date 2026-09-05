CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası yarı final mücadelesinde A Milli Kadın Voleybol Takımı, Sinan Erdem Spor Salonu'nda Sırbistan ile karşı karşıya geldi. Sözcü Gazetesi'nin aktardığı habere göre, baştan sona üstün oynadığı maçı 3-0 kazanan milliler finale yükselme başarısı gösterdi.

Karşılaşmanın ilk setini 25-20'lik skorla hanesine yazdıran ay-yıldızlı ekip, ikinci sette de rakibine şans tanımayarak 25-19 ile durumu 2-0'a getirdi. Üçüncü ve son sette de hız kesmeyen milliler, bu seti de 25-20 kazanarak Sırbistan'a set vermeden maçı noktaladı.

FİNALDEKİ RAKİP KİM OLACAK?

Son şampiyon unvanıyla turnuvaya devam eden Türkiye'nin finaldeki rakibi, Polonya ile İtalya arasında saat 19.00'da oynanacak diğer yarı final maçının ardından netleşecek. Şampiyonluk düğümünü çözecek büyük final karşılaşması ise yarın gerçekleştirilecek.

FİNALE UZANAN YOL

İstanbul'un ev sahipliği yaptığı A Grubu'ndaki beş maçın dördünden galibiyetle ayrılan milliler, eleme turlarında da etkili bir performans sergiledi. Son 16 turunda Azerbaycan'ı 3-0 ile geçen takım, çeyrek finalde Almanya'yı 3-1 mağlup ederek Sırbistan'ın karşısına çıkmıştı.