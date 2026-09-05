Antalya Havalimanı apron sahasında yolcu transfer hizmeti veren iki araç kazaya karıştı. Çelebi Yer Hizmetleri ile TGS firmalarına ait araçların çarpışması sonucu bölgeye ilgili ekipler sevk edildi.

Yerel kaynakların aktardığına göre, havalimanı sahasında nedeni henüz belirlenemeyen kazada ilk belirlemelere göre can kaybı yaşanmadı. Olayda yaralanan olup olmadığına veya araçlardaki maddi hasarın boyutuna ilişkin resmi makamlardan henüz bir açıklama yapılmadı. Kazanın kesin nedeni, başlatılan incelemelerin tamamlanmasının ardından netlik kazanacak.

BENZER KAZA GEÇTİĞİMİZ AY DA YAŞANMIŞTI

Havalimanı apronunda yaşanan bu olay, yakın geçmişteki benzer bir kazayı yeniden gündeme getirdi. 27 Ağustos 2026 tarihinde yine aynı sahada, yolcuların uçak ile terminal arasındaki ulaşımını sağlayan TGS'ye ait COBUS tipi apron otobüsü ile Çelebi'ye ait bir başka araç kafa kafaya çarpışmıştı. Kısa süre arayla yaşanan bu apron kazalarının ardından, ilgili kurumların yürüttüğü inceleme süreçlerinin sonuçları bekleniyor.