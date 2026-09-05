Mahmutlar Mahallesi’nde saha gezisi yapan Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik’e incelemeleri sırasında Başkan Yardımcıları Murat Levent Koçak, Hasan Can Kamburoğlu, Haydar Uyar, Başkan Danışmanı Sadık Dizdaroğlu, Fen İşleri Müdürü Atahan Uyar ile Belediye Meclis Üyeleri Ahmet Top ve Asrın Ateşoğlu eşlik etti. Bölgedeki hummalı çalışmaları yakından takip eden ve gelinen son nokta hakkında açıklamada bulunan Başkan Özçelik, yapılan işin hacmine ve çalışma hızına dikkat çekti. Sahadaki incelemelerinin ardından projenin detaylarını ve Mahmutlar için planlanan yeni hedefleri aktaran Başkan Özçelik, şu ifadeleri kullandı: "Mahmutlar Atatürk Caddesi'nde AFAD ve Akdeniz EDAŞ altyapı çalışmalarını tamamlamasının ardından hemen harekete geçtik. Biliyorsunuz burası önceden parke taş döşemesiydi ve tamiratlardan tam randıman alınamıyordu. Vatandaşımızı mağdur etmeyecek şekilde, zemin hazırlığını yaptığımız yerin hemen arkasından ertesi gün asfaltı döktük. Taşın altındaki zemini çok iyi hazırlayarak yolu, mahallemize yakışır bir hale getirdik. Toplamda 9 kilometre yol yapıp 19 bin 400 ton asfalt serdik. Hatta ekiplerimiz Kestel başlangıcında gecesini gündüzüne katarak bir seferde bin 300 ton asfalt dökümü gerçekleştirdi."

"29 EKİM'DE YENİ ÇAY BAHÇEMİZDE ÇAYIMIZI DEMLEYECEĞİZ"

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları, verilen tarihten önce tamamladığını vurgulayan Başkan Özçelik, açıklamalarına şöyle devam etti: "Buradaki çalışmalar için 10 Eylül tarihini söz vermiştik ve daha erken tamamlayarak noktayı koyuyoruz. Tam bir hafta önce bitiriyoruz. Emeği geçen tüm arkadaşlarımdan Allah razı olsun. Ayrıca vatandaşlarımızın heyecanla beklediği çay bahçesi projesinde de sona yaklaşıyoruz. Bilgisayar sistemlerinin kurulması ve altyapı çalışmalarının hızla tamamlanmasının ardından hedefimiz net; Allah izin verirse 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda hep birlikte orada çayımızı demleyip içeceğiz."