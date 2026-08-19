Gazipaşa ilçesi Gökçesaray Mahallesi'nde dün saat 16.30 sıralarında yürütülen yol çalışması sırasında iş kazası meydana geldi. Gazipaşa Belediyesi ekipleriyle ortaklaşa yürütülen projede görevli yüklenici firma personeli Hakan T., kullandığı forkliftin devrilmesi sonucu aracın altında kalarak ağır yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yetkililerin aktardığına göre, ekiplerin müdahalesiyle iş makinesinin altından çıkarılan Hakan T., ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

ALANYA'YA SEVK EDİLDİ

Gazipaşa Devlet Hastanesi'nde yapılan kapsamlı kontrollerin ardından yaralının durumunun ciddiyetini koruması üzerine sevk kararı alındı. Ağır yaralı operatör, ileri tetkik ve tedavi amacıyla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildi.

BÖLGESEL TRAVMA MERKEZİ ALKÜ

Alanya ve çevre ilçelerden gelen ağır vakalarda bölgesel bir merkez konumunda olan ALKÜ

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, bu tür ciddi iş kazalarında kritik bir rol üstleniyor. Öte yandan jandarma ekipleri, forkliftin devrilme nedenini kesin olarak belirlemek amacıyla olay yerinde geniş çaplı inceleme başlattı.