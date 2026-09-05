Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan yeni vergi düzenlemesi Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karara göre, dijital platformlar üzerinden yapılan gayrimenkul, araç, eşya ve hizmet ilanlarına ilişkin veriler düzenli olarak devlete aktarılacak.

Uygulamanın temel amacı, kayıt dışı ekonomiyi daraltmak ve vergi kayıplarının önüne geçmek olarak açıklandı. İlan sitelerinin yanı sıra sosyal medya platformları, internet erişim, içerik ve barındırma hizmeti sunan tüm kuruluşlar bu kapsama dahil edildi.

HANGİ BİLGİLER PAYLAŞILACAK?

Düzenleme gereği platformlar her ay düzenli bildirim yapmakla yükümlü kılındı. Aktarılacak veriler arasında ilanın yer aldığı internet adresi, ilanı verenin adı, soyadı veya şirket unvanı bulunuyor. Ayrıca kişilerin T.C. kimlik, yabancı kimlik veya vergi kimlik numaraları ile satışa ya da kiralamaya konu olan ev ve aracın tüm detayları Gelir İdaresi Başkanlığı'na iletilecek.

DÜZENLEME VATANDAŞI NASIL ETKİLEYECEK?

Yeni sistemle birlikte, internet üzerinden bireysel veya kurumsal olarak mal satışı ve kiralama yapan kullanıcıların işlemleri doğrudan mali denetime tabi olacak. Platformların iş hacmi ve işlem tutarlarına göre detaylandırılacak olan bu bildirimler sayesinde, ticari faaliyet yürüttüğü halde kayıt dışı kalan işlemlerin hızlıca tespit edilmesi sağlanacak.