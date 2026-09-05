Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki pazar yerlerine vatandaşların aldıkları ürünleri tartabilmesi için hassas teraziler yerleştirdi.

Tüketici haklarının korunması hedeflenen bu ücretsiz uygulama sayesinde, pazar alışverişi yapanlar meyve ve sebzelerin gramajını anında kontrol edebiliyor. Alanya Belediyesi yetkililerinin açıklamasına göre, söz konusu hizmet güvenli alışveriş ortamının sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla hayata geçirildi.

EKSİK GRAMAJ DURUMUNDA NE YAPILMALI?

Alışveriş sonrası kontrol terazisinde tartım yapan ve eksik gramaj tespit eden tüketiciler, alanı terk etmeden doğrudan pazarda görevli zabıta ekiplerine başvurabiliyor. Şikayet üzerine anında inceleme başlatan ekipler, mevzuata aykırı şekilde eksik ürün satan esnaf hakkında gerekli yasal işlemleri uyguluyor.

Belediye tarafından yapılan resmi bilgilendirmede, vatandaşın hakkını korumaya yönelik rutin pazar denetimlerinin aralıksız devam edeceği aktarıldı. Güvenli alışverişi destekleyen bu yeni tartı sisteminin, pazara çıkan vatandaşlardan da olumlu geri dönüşler aldığı bildirildi.