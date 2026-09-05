Muratpaşa Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, Arabica Coffee House Kadınlar 1. Ligi B Grubu'nda yeni sezon heyecanına başlıyor. Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından çekilen fikstüre göre, Antalya temsilcisi sezonun açılış maçında deplasmanda PTT'ye konuk olacak. Takım, ligin ikinci haftasında ise aynı rakibini kendi evinde ağırlayacak.

2021 yılında kurulan ve genç oyunculardan oluşan kadrosuyla dikkat çeken ekip, 14 takımın yer aldığı grupta toplam 26 maça çıkacak. Federasyonun yayımladığı takvime göre ligin ilk devresi 3 Ekim'de başlayıp 19 Aralık'ta sona erecek. İkinci yarı ise 3 Ocak'ta start alarak 28 Mart 2027 tarihinde tamamlanacak.

TAKIMI KİM ÇALIŞTIRACAK?

Muratpaşa Belediyespor'un başantrenörlük görevini bu sezon da tecrübeli isim Inessa Korkmaz yürütecek. Oyunculuk dönemini Eczacıbaşı'nda tamamlayan Korkmaz, antrenörlük kariyerinde uluslararası başarılarıyla öne çıkıyor. Dinamo Ak-Bars U20 takımıyla Rusya Kupası ve Rusya U20 Ligi'nde elde ettiği şampiyonluklar, genç ağırlıklı Muratpaşa kadrosunun gelişimi için önemli bir referans kabul ediliyor.

ANTALYA'YI TEMSİL EDECEKLER

Daha önce Yeşilyurt Spor Kulübü, Nilüfer Belediye Spor ve Büyükçekmece Voleybol Akademi gibi kulüplerde de görev yapan Korkmaz yönetimindeki takım, zorlu grupta üst sıraları zorlamayı planlıyor. Muratpaşa ekibi, sezon boyunca göstereceği performansla Antalya'yı kadın voleybolunda başarıyla temsil etmeyi amaçlıyor.