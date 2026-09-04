Sisal Şans tarafından düzenlenen On Numara'nın 4 Eylül 2026 Cuma çekilişi tamamlandı. Çekilişin ardından kazandıran 22 numara belli oldu. Açıklanan sonuçlara göre şanslı numaralar 2, 3, 4, 11, 20, 24, 25, 33, 37, 40, 44, 47, 48, 53, 58, 61, 63, 65, 66, 73, 76 ve 78 oldu. Kupon sahipleri, sonuçların açıklanmasıyla birlikte oynadıkları numaraları kontrol etmeye başladı.

ON NUMARA'DA 22 NUMARA ÇEKİLİYOR

On Numara, müşterek havuz esasına göre oynanan sayısal şans oyunları arasında yer alıyor. Resmi oyun kurallarına göre katılımcılar 1 ile 80 arasındaki sayılardan 10'unu seçerek bir kombinasyon oluşturuyor. Çekilişte ise 1 ile 80 arasından, çekilen sayı yeniden havuza dahil edilmeden toplam 22 numara belirleniyor. Oyuncunun seçtiği sayılar ile çekilişte belirlenen numaraların eşleşme sayısı, ikramiye kategorisini belirliyor.

HANGİ KATEGORİLER İKRAMİYE KAZANIYOR?

On Numara'da ikramiyeler altı ayrı kategori üzerinden dağıtılıyor. Resmi kurallara göre 10, 9, 8, 7 veya 6 numarayı doğru tahmin edenler ikramiye kazanabiliyor. Oyunun farklı özelliklerinden biri de seçtiği 10 numaranın hiçbirini çekilen 22 numara arasında bulamayan katılımcıların da ayrı bir ikramiye kategorisinde yer alması. Böylece çekiliş sonrasında kuponların yalnızca yüksek sayıda eşleşme açısından değil, "0 bilen" kategorisi bakımından da kontrol edilmesi gerekiyor.

ÇEKİLİŞLER PAZARTESİ VE CUMA GÜNLERİ

Sisal Şans'ın yayımladığı oyun kurallarına göre On Numara çekilişleri haftada iki kez, pazartesi ve cuma günleri gerçekleştiriliyor. Her çekiliş yeni bir oyun dönemi oluştururken, sonuçların ardından kazanan kategoriler ve ikramiye dağılımı kesinleşiyor. Bu nedenle yalnızca kazandıran numaralara bakmak yerine, kuponun resmi sonuç sorgulama sistemi üzerinden kontrol edilmesi önem taşıyor.

KUpon NASIL KONTROL EDİLİR?

4 Eylül çekilişine katılanların kuponlarında bulunan 10 sayıyı açıklanan 22 numarayla karşılaştırması gerekiyor. Kesin sonuç ve ikramiye kontrolü Milli Piyango Online'ın resmi kanalları üzerinden yapılabiliyor. Özellikle ikramiye kazanıldığı düşünülen durumlarda sosyal medya paylaşımları veya üçüncü taraf sonuç siteleri yerine resmi sonuç kayıtlarının esas alınması gerekiyor.

ÖNCEKİ ÇEKİLİŞTE HANGİ NUMARALAR ÇIKMIŞTI?

4 Eylül çekilişinden önceki On Numara çekilişi 31 Ağustos 2026 Pazartesi günü gerçekleştirilmişti. O çekilişte 1, 7, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 30, 36, 38, 40, 42, 47, 58, 61, 63, 67 ve 72 numaraları belirlenmişti. Önceki sonuçlarla 4 Eylül çekilişi karşılaştırıldığında bazı sayıların yeniden çekildiği görülse de geçmiş çekilişlerde bir sayının sık veya seyrek çıkması sonraki çekilişte çıkma olasılığını değiştirmiyor; resmi kurallara göre her kombinasyonun çıkma olasılığı aynı.

İKRAMİYE SONUÇLARINDA RESMİ KAYIT ESAS ALINMALI

Çekiliş sonrasında kazandıran numaraların yanı sıra ikramiye kategorilerindeki kazanan sayıları ve kişi başına düşen tutarlar da oyuncular tarafından takip ediliyor. Kupon sahiplerinin ikramiye hakkı bulunup bulunmadığını kesinleştirmek için Milli Piyango Online'ın resmi sonuç ve kupon sorgulama ekranını kullanması gerekiyor. Şans oyunlarının 18 yaşından küçüklere yönelik olmadığı da unutulmamalı.