Alanya’da jandarma ekiplerinin uyuşturucu ticaretine yönelik çalışması kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, Kızılcaşehir ve Tosmur mahallelerinde belirlenen iki ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. İşlemlerin ardından şüphelilerden 3’ü cezaevine gönderilirken, 2 kadın hakkında adli kontrol kararı verildi.

İKİ ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Alanya Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satışı yapıldığı yönündeki ihbar üzerine çalışma başlattı. Yapılan araştırmanın ardından Kızılcaşehir ve Tosmur mahallelerindeki iki adres operasyon kapsamına alındı. Eş zamanlı baskınlarda F.Y. ve E.Ç. isimli 2 kadın ile H.F.K., M.Ç. ve S.S. yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde gerçekleştirilen aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen Türk Lirası ve Euro ele geçirildi. Uyuşturucu maddeler ile suçtan kaynaklandığı değerlendirilen paralara el konuldu.

2 KADINA ADLİ KONTROL

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, geniş güvenlik önlemleri altında Alanya Adliyesi’ne sevk edildi. F.Y. ve E.Ç., çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Adli kontrol, şüpheli veya sanığın tutuklanması yerine belirli yükümlülüklere tabi tutulmasına imkan veren bir koruma tedbiri olarak uygulanıyor. Bu kapsamda kişinin soruşturma veya kovuşturma sürecindeki hukuki durumu devam ediyor.

KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZALARI ORTAYA ÇIKTI

Soruşturma kapsamında yapılan kontrollerde M.Ç.’nin uyuşturucu suçundan kesinleşmiş 7 yıl, H.F.K.’nin ise aynı suçtan kesinleşmiş 8 yıl hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Savcılıktaki işlemlerinin ardından iki hükümlü, haklarındaki kesinleşmiş cezaların infazı amacıyla cezaevine gönderildi. Böylece operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin yalnızca mevcut soruşturmadaki durumları değil, haklarında daha önce verilmiş ve kesinleşmiş yargı kararları da adli süreçte dikkate alındı.

S.S. TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Şüphelilerden S.S. ise “uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçlamasıyla Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlik tarafından tutuklanmasına karar verilen S.S., Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi’ne teslim edildi. Böylece operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 3’ü cezaevine gönderilirken, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

ALANYA’DA OPERASYONLAR SÜRÜYOR

Alanya’da uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonlar son dönemde farklı mahallelerde devam ediyor. İlçede daha önce gerçekleştirilen benzer çalışmalarda da ihbarların değerlendirilmesinin ardından adreslere operasyonlar düzenlendi, uyuşturucu maddeler ele geçirildi ve şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı. Özellikle yerleşik nüfusun yanı sıra yıl içinde yoğun ziyaretçi hareketliliğinin yaşandığı turizm bölgelerinde uyuşturucu ticaretiyle mücadele, genel asayiş çalışmalarının önemli başlıklarından birini oluşturuyor.

İHBARLAR MÜCADELEDE ÖNEM TAŞIYOR

Uyuşturucu suçlarıyla mücadelede kolluk kuvvetlerinin saha çalışmalarının yanı sıra vatandaşlardan gelen ihbarlar da önemli rol oynuyor. Jandarma Genel Komutanlığı, şüpheli durumların 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden bildirilebileceğini belirtiyor. Ayrıca uyuşturucu satışı veya alışverişine ilişkin şüpheli durumların yetkili birimlere ulaştırılması amacıyla UYUMA mobil uygulaması da kullanılabiliyor. Uyuşturucu kullanımı ve bağımlılığı konusunda danışmanlık ve yönlendirme ihtiyacı bulunan kişiler ise Alo 191 Uyuşturucu ile Mücadele Danışma ve Destek Hattı üzerinden destek alabiliyor.

ADLİ SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

Uyuşturucu soruşturmalarında ele geçirilen maddeler ve diğer suç unsurları delil olarak muhafaza altına alınırken, şüpheliler hakkındaki işlemler Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülüyor. Kolluktaki işlemlerin ardından dosyanın durumuna göre şüpheliler savcılığa sevk edilebiliyor; savcılık tarafından serbest bırakma, adli kontrol veya tutuklama talebiyle hakimliğe sevk gibi farklı işlemler uygulanabiliyor. Tutuklama konusunda nihai değerlendirmeyi sulh ceza hakimliği yaparken, kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüler açısından ise cezanın infazına ilişkin süreç işletiliyor.