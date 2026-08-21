Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ (AEDAŞ) tarafından yapılan duyuruya göre, 22 Ağustos 2026

Cumartesi günü altyapı çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintileri uygulanacak. Yatırım, bakım ve deplase işlemleri kapsamında gerçekleştirilecek kesintiler, Alanya başta olmak üzere Kepez, Manavgat, Gazipaşa ve diğer ilçelerdeki birçok mahalleyi etkileyecek.

AEDAŞ'ın aktardığı verilere göre, Alanya'nın çeşitli bölgelerinde farklı saat dilimlerinde enerji akışı durdurulacak. Oba Mahallesi'nde 09.00 ile 14.00, Tosmur ve Çamlıca mahallelerinde 09.00 ile 16.00, Okurcalar'da ise 09.30 ile 16.30 saatleri arasında kesinti yapılacak. Demirtaş, Kargıcak, Seki ve İshaklı bölgelerine 13.00 ile 18.00 saatleri arasında elektrik verilmeyecek olup, Çıplaklı ve Yeniköy mahallelerinde 09.00 ile 16.00 saatleri arasında yük dengelemesi çalışması yürütülecek.

Çalışmalar kapsamında çevre ilçelerde de iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri alınarak enerji kesintisine gidilecek. Kepez ilçesindeki Gaziler, Altıayak ve Gazi mahallelerinde 09.00 ile 12.00 saatleri arasında yatırım çalışması yapılacak. Manavgat sınırlarında kalan Karakaya ve Boztepe gibi bölgeler, Gazipaşa'nın Yakacık Mahallesi ile Beymelek, Alakent, Büyüksöğle ve Gökpınar bölgeleri de gün içinde belirtilen saat aralıklarında kesintilerden etkilenecek.

KESİNTİ SÜRECİNDE NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Planlı kesinti saatlerinde vatandaşların ve işletmelerin elektronik cihazlarını korumak adına gerekli önlemleri alması büyük önem taşıyor. Enerji dalgalanmalarından kaynaklanabilecek arızaların önüne geçmek için hassas cihazların fişten çekilmesi tavsiye ediliyor. Özellikle turizm ve ticaretin yoğun olduğu Oba ile Tosmur gibi mahallelerdeki işletmelerin, jeneratör sistemlerini kesinti saatlerine göre hazırlaması günlük işleyişin aksamamasına yardımcı olacaktır.