Alanya'da tatil yapan 39 yaşındaki Arif Erman, konakladığı otelin iskelesinden denize atlamasının ardından ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Erman, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Olay, dün saat 15.00 sıralarında ilçenin turizm merkezlerinden Konaklı Mahallesi’nde meydana geldi.

İSKELEDEN DENİZİ KONTROL ETTİ

Edinilen bilgilere göre tatil için bölgede bulunan Arif Erman, Serenity Queen otelin iskelesinde denize girmek istedi. Erman’ın önce iskelenin kenarına gelerek suyu kontrol ettiği, ardından geriye doğru ilerlediği belirtildi. İskele çevresindeki koruma halatları ile atlamanın tehlikeli ve yasak olduğunu bildiren uyarılara rağmen Erman’ın koşarak koruma bölümünün üzerinden denize atladığı kaydedildi.

Balıklama şekilde suya giren Erman, yaklaşık 50 santimetre derinliğinde olduğu belirtilen sığ suda ağır yaralandı. Olayı gören iskeledeki cankurtaranın müdahale amacıyla suya atladığı öğrenildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Erman, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşananlar otelin güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde Erman’ın iskelenin üzerinde denize atlayacağı bölgeyi kontrol ettiği, daha sonra geriye doğru giderek mesafe aldığı ve koşup koruma bölümünün üzerinden suya atladığı görüldü. Güvenlik kamerası kayıtlarının, olayın nasıl meydana geldiğinin belirlenmesine yönelik yürütülen inceleme açısından önem taşıdığı değerlendiriliyor.

SIĞ SUYA ATLAMA HAYATİ RİSK TAŞIYOR

Uzmanlar, özellikle derinliği bilinmeyen deniz, havuz, göl ve benzeri alanlara baş üstü atlamanın son derece ciddi sonuçlara yol açabileceği konusunda uyarıyor. Başın zemine çarpması veya boynun ani biçimde zorlanması; boyun omurlarında kırık, omurilik hasarı, kafa travması ve kalıcı nörolojik kayıplara neden olabiliyor. Ağır vakalarda travma ölümle de sonuçlanabiliyor.

Bu nedenle yalnızca suyun yüzeyine bakarak derinlik konusunda karar verilmemesi gerekiyor. Deniz tabanının yapısı, su seviyesindeki değişiklikler ve görüş koşulları riski artırabiliyor. Uzmanlar, derinliğinden ve taban yapısından emin olunmayan alanlarda suya atlanmaması, tesislerdeki koruyucu bariyer ve uyarı levhalarına kesinlikle uyulması gerektiğini vurguluyor.

OMURGA TRAVMASINDA YANLIŞ MÜDAHALE RİSKİ ARTIRABİLİR

Sığ suya balıklama atlama sonrasında meydana gelen kazalarda boyun ve omurga yaralanması ihtimali özellikle önem taşıyor. Sağlık uzmanları, bu tür bir travmadan şüphelenildiğinde yaralının bilinçsiz şekilde ayağa kaldırılmasının veya gereksiz yere hareket ettirilmesinin mevcut hasarı ağırlaştırabileceğine öne çıkıyor. Profesyonel sağlık ekiplerinin müdahalesine kadar baş, boyun ve gövde ekseninin mümkün olduğunca korunması, kurtarma ve taşıma işlemlerinin de travma ihtimali dikkate alınarak yapılması gerekiyor.

OTELİN İSKELESİNİN RUHSATI VAR MI?

Olayın meydana geldiği Serenity Queen Hotel'in iskelesinin ruhsatının olmadığı ve kaçak durumda olduğu iddia edilirken, iskelede 'Sığ su atlamayın' tabelası olmadığı da gelen iddialar arasında.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Sakarya’nın Sapanca ilçesine bağlı Akçay Mahallesi’nde yaşadığı belirtilen, evli ve 3 çocuk babası Arif Erman’ın cenazesinin memleketi Sapanca’da toprağa verileceği öğrenildi. Olayın ardından başlatılan soruşturma sürerken, güvenlik kamerası görüntüleri ve olay yerindeki bulguların da inceleme kapsamında değerlendirilmesi bekleniyor.