Trendyol Süper Lig’de gözler Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine çevrildi. Ligin 4. haftasında iki ezeli rakip, 5 Eylül 2026 Cumartesi günü Kadıköy’de kozlarını paylaşacak. Karşılaşma saat 20.00’de başlayacak.

FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak derbi, beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe’nin UEFA Şampiyonlar Ligi takvimi nedeniyle karşılaşmanın programını 5 Eylül Cumartesi saat 20.00 olarak belirlemişti.

DERBİNİN HAKEMİ HALİL UMUT MELER

Dev karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek. Meler’in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Batuhan Kolak olacak.

FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11’LERİ

Karşılaşma öncesinde teknik direktörlerin sahaya sürmesi beklenen kadrolar da büyük ölçüde şekillendi.

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, Greenwood, İrfan Can, Kerem Aktürkoğlu (Oğuz), Muriqi.

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan (Agbadou), Rıdvan, Salih, Orkun, Olaitan, Cerny, Trossard, Vlahovic.

FENERBAHÇE’DE ASENSIO FORMA GİYEMEYECEK

Sarı-lacivertli ekipte sakatlığı bulunan Marco Asensio’nun Beşiktaş karşısında forma giymesi beklenmiyor. Konyaspor karşılaşmasında kafa travması yaşayan Kerem Aktürkoğlu’nun ise derbide oynayabilecek durumda olduğu belirtildi.

Fenerbahçe’de ayrıca Anderson Talisca ile yolların karşılıklı anlaşmayla ayrılması nedeniyle Brezilyalı futbolcu da derbi kadrosunda bulunmayacak.

BEŞİKTAŞ DERBİYE TAM KADRO HAZIRLANIYOR

Beşiktaş cephesinde ise derbi öncesinde sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor. Siyah-beyazlı ekip, ligde son olarak Çorum FK’yi 6-2 mağlup ederek Fenerbahçe deplasmanı öncesinde moral buldu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano da Türkiye kariyerindeki ilk derbi sınavını Fenerbahçe karşısında verecek.

FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi 5 Eylül 2026 Cumartesi günü saat 20.00’de başlayacak. Mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.