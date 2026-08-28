GAZİPAŞA Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104’üncü yıl dönümüne özel hazırladığı programla ilçede bayram coşkusunu doruğa çıkaracak. Gün boyunca yaşanacak Zafer Bayramı heyecanı, akşam saatlerinde gerçekleştirilecek fener alayı ve halk konseriyle devam edecek.

Kutlamaların en dikkat çeken etkinliği ise sevilen sanatçı Aydilge’nin konseri olacak. Gazipaşalıların yanı sıra çevre ilçelerden ve bölgede tatil yapan ziyaretçilerin de ilgi göstermesi beklenen konserde Aydilge, sevilen şarkılarıyla sahne alacak.

ZAFER COŞKUSU FENER ALAYIYLA SOKAKLARA TAŞACAK

30 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilecek akşam programı saat 20.00’de Fener Alayı Yürüyüşü ile başlayacak. Ahmet Tuncer İlkokulu önünde bir araya gelecek vatandaşlar, Türk bayrakları ve meşaleler eşliğinde yürüyüş gerçekleştirecek.

Zafer Bayramı’nın birlik ve beraberlik ruhunu Gazipaşa sokaklarına taşıyacak yürüyüşte vatandaşların 30 Ağustos coşkusunu hep birlikte yaşaması hedefleniyor.

AYDİLGE SELİNUS SAHİLİ’NDE SAHNE ALACAK

Fener Alayı’nın tamamlanmasının ardından kutlamaların adresi Selinus Sahili olacak. Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Aydilge, saat 21.00’de Selinus Halk Büfe yanında kurulacak sahnede Gazipaşalılarla buluşacak.

Kendine özgü müzik tarzı ve sahne performansıyla geniş bir dinleyici kitlesine sahip olan Aydilge’nin sevilen parçalarını seslendireceği konserde Zafer Bayramı heyecanının müzik ve eğlenceyle devam etmesi bekleniyor.

GAZİPAŞA’DA BAYRAM HEYECANI

Gazipaşa Belediyesi tarafından hazırlanan programla 30 Ağustos’un anlam ve öneminin geniş katılımla kutlanması amaçlanıyor. İlçe sakinlerinin yanı sıra yaz sezonu nedeniyle Gazipaşa’da bulunan yerli ve yabancı ziyaretçilerin de etkinliklere yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.

Fener alayıyla başlayıp Aydilge konseriyle devam edecek gece, Gazipaşa’da Zafer Bayramı’nın 104’üncü yıl dönümüne renkli ve coşkulu bir final yaşatacak.

30 AĞUSTOS PROGRAMI

20.00 – Fener Alayı Yürüyüşü

Başlangıç: Ahmet Tuncer İlkokulu önü

21.00 – Aydilge Konseri

Yer: Selinus Sahili, Selinus Halk Büfe yanı

Gazipaşa Belediyesi’nin düzenlediği etkinliklerle vatandaşlar, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın gurur ve coşkusunu hep birlikte yaşayacak. (Mehmet TUNÇ)