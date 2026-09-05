Alanya’nın Tosmur Mahallesi’nde, Dim Çayı yakınındaki mesire alanı ve yürüyüş yolu çevresinde yaşanan olay mahallede güvenlik tartışmasını yeniden gündeme taşıdı. Bölgede bir köpeğin, sahibini korumaya çalıştığı sırada bıçaklanarak öldürüldüğünü belirten Tosmur Mahallesi Muhtarı Yakup Gündoğan, hem hayvana yönelik saldırıya tepki gösterdi hem de mesire alanında uzun süredir yaşandığını söylediği asayiş sorunlarına karşı kalıcı önlem alınmasını istedi.

“O DA BİR CAN TAŞIYOR”

Yaşanan olaya tepki gösteren Gündoğan, “Dilsiz diye onun da canı yok değil. O da bir can taşıyor. Köpek de bir canlı. Onu da Allah yarattı. Burada önceki gün sahibini korumak isterken bıçaklanarak ölüyor” ifadelerini kullandı. Gündoğan, mesire alanının mahalle sakinlerinin aileleriyle birlikte vakit geçirdiği kamusal bir alan olduğuna dikkat çekerek, bölgede vatandaşların huzurunu bozacak davranışlara izin verilmemesi gerektiğini söyledi.

MUHTARDAN 24 SAAT GÜVENLİK VE KAMERA TALEBİ

Mesire alanı çevresinde alkol ve uyuşturucu kullanımından şikâyet eden Gündoğan, özellikle yürüyüş yolunun ve çay kenarının daha etkin şekilde denetlenmesini istedi. Muhtar Gündoğan, “Burası benim mahalle halkımın ailesi ile oturup zaman geçireceği bir yer. Burada kimsenin kimseyi rahatsız etme hakkı yok ve olmamalı” diyerek alanın 24 saat kamera sistemiyle izlenmesi, polis ve zabıta ekiplerinin de bölgede etkin şekilde görev yapması çağrısında bulundu.

BÖLGEDE DAHA ÖNCE DE ASAYİŞ SORUNLARI GÜNDEME GELDİ

Tosmur ve Dim Çayı çevresindeki güvenlik tartışmaları yeni değil. Bölgede daha önce yürüyüş yolundaki umumi tuvaletin tahrip edilmesi, araçlara zarar verilmesi ve iş yerlerinden hırsızlık olayları gündeme gelmişti. Söz konusu olayların ardından güvenlik kamerası görüntüleri ve saha çalışmaları üzerinden şüphelilerin tespitine yönelik çalışma yürütülmüş, olaylarla bağlantılı kişiler hakkında adli süreç işletilmişti. Bu gelişmeler, yürüyüş yolu ve çevresindeki ortak kullanım alanlarının kamera ve düzenli devriye gibi önlemlerle korunmasının önemini bir kez daha ortaya koyuyor.

DİM ÇAYI HEM SOSYAL HEM TURİSTİK BİR ALAN

Dim Çayı ve çevresi yalnızca Tosmur sakinlerinin kullandığı bir rekreasyon bölgesi değil, Alanya’nın doğu kesimindeki önemli doğal ve turistik alanlardan biri olarak da öne çıkıyor. Çay boyunca piknik ve dinlenme alanları, yeme-içme işletmeleri ve vatandaşların kullandığı yürüyüş güzergâhları bulunuyor. Bu nedenle bölgede yaşanan güvenlik, çevre düzeni ve kamu malının korunmasına ilişkin sorunlar mahalle sakinlerinin yanı sıra alanı ziyaret eden yerli ve yabancı misafirleri de doğrudan ilgilendiriyor.

KAMERA, AYDINLATMA VE DEVRİYE ÖNE ÇIKIYOR

Benzer nitelikteki halka açık mesire ve yürüyüş alanlarında güvenliğin artırılması için kamera sistemlerinin kritik noktalara yerleştirilmesi, yeterli aydınlatmanın sağlanması, kolluk ve zabıta devriyelerinin yoğunlaştırılması ve yasakları belirten tabelaların görünür durumda tutulması gibi tedbirler uygulanabiliyor. Kamera kayıtları, bir olay meydana geldikten sonra şüphelilerin belirlenmesine yardımcı olurken, görünür güvenlik önlemleri de caydırıcılık açısından önem taşıyor. Alanın kullanım yoğunluğuna ve karşılaşılan risklere göre ilgili kurumların koordineli hareket etmesi ise alınacak tedbirlerin sürekliliği açısından önem taşıyor.

HAYVANA YÖNELİK SALDIRILARDA RESMİ SÜREÇ

Hayvanlara yönelik öldürme veya yaralama fiilleri, olayın koşullarına göre yürürlükteki hayvanları koruma mevzuatı ve diğer ilgili hükümler kapsamında adli veya idari sürece konu olabiliyor. Böyle bir olayda görgü tanıklarının ifadeleri, çevrede bulunan güvenlik kamerası kayıtları ve elde edilebilecek diğer deliller sürecin aydınlatılması açısından önem taşıyor. Somut olayın hukuki niteliği ve uygulanacak işlemler ise soruşturmayı yürüten yetkili makamların elde edeceği delillere göre belirleniyor.

“OLAYLARIN BÜYÜMESİ BEKLENMEMELİ”

Gündoğan, bölgede alkol yasağını belirten tabelaların korunması gerektiğini de vurgulayarak yetkililerden sorun daha ciddi sonuçlara yol açmadan harekete geçmelerini istedi. “Burası halka açık bir yer. Burada her gün olaylar oluyor. Bu olaylar büyüyecek. Burada Allah korusun, bir, iki canın mı kaybolması gerekiyor?” diyen Gündoğan, Dim Çayı çevresinde güvenlik tedbirlerinin artırılmasını ve vatandaşların aileleriyle huzur içinde kullanabileceği bir ortamın oluşturulmasını talep etti.