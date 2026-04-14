İsrail Başbakanı Netanyahu’nun açıklamaları sonrası ABD’li gazeteciden dikkat çeken iddia geldi. Olası bir çatışma senaryosu ve ABD’nin rolü tartışılıyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik açıklamaları sonrası bölgede tansiyon yeniden yükseldi. Bu gelişmelerin ardından ABD’li gazeteci Curt Mills’in canlı yayında dile getirdiği iddia dikkat çekti.

Mills, İsrail’in Türkiye ile doğrudan bir çatışma ihtimalini değerlendirdiğini ve böyle bir senaryoda ABD’den askeri destek talep edebileceğini öne sürdü. Bu çıkış, uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

GERİLİM SADECE GAZZE İLE SINIRLI DEĞİL

Uzmanlara göre Türkiye ile İsrail arasındaki gerilim yalnızca Gazze ile sınırlı kalmıyor. Suriye ve Lübnan hattında yaşanan gelişmeler de iki ülke arasındaki siyasi ve askeri söylemleri sertleştiriyor.

Türkiye, bölgede yürütülen askeri operasyonlara karşı çıkarak ülkelerin egemenlik haklarının korunması gerektiğini vurguluyor. Bu durum, taraflar arasındaki diplomatik mesafeyi daha da açıyor.

NETANYAHU’DAN SERT MESAJLAR

Netanyahu’nun sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan açıklamaları, Ankara’da tepkiyle karşılandı. Karşılıklı açıklamalar, iki ülke arasındaki sözlü gerilimin dozunu artırdı.

Diplomatik kaynaklara göre bu tür açıklamalar, sahadaki askeri hareketlilikten ziyade siyasi baskı ve mesaj verme amacı taşıyor.

ABD ZOR BİR DENGEYLE KARŞI KARŞIYA

Curt Mills’in değerlendirmesine göre olası bir çatışma senaryosu, ABD’yi kritik bir tercihle karşı karşıya bırakabilir. Çünkü Türkiye, NATO üyesi bir ülke konumunda bulunurken, İsrail ise ABD’nin en yakın müttefiklerinden biri olarak görülüyor.