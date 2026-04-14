Antalya Konyaaltı’nda genç üniversite öğrencisinin yaşamını yitirdiği kazada karar çıktı. Mahkeme, sürücüyü bilinçli taksirle suçlu buldu.

KAZA GECE SAATLERİNDE MEYDANA GELDİ

Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde, Atatürk Bulvarı üzerinde lunapark önünde yaşanan trafik kazası, genç bir hayatın son bulmasına neden oldu. 28 Temmuz 2025 gecesi meydana gelen olayda, kontrolden çıkan bir otomobil zincirleme kazaya yol açtı.

Edinilen bilgilere göre, Alanya Üniversitesi öğrencisi Arda Öztürk (23), iş çıkışı babasına ait aracın yanına doğru yürüdüğü sırada hızla gelen otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. O an… bir anda oldu. Kimse ne olduğunu tam anlayamadı.

HASTANEYE YETİŞEMEDİ

Ağır yaralanan genç öğrenci için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ancak Arda Öztürk, kaldırıldığı hastaneye ulaşamadan hayatını kaybetti. Kaza, bölgede ve üniversite çevresinde büyük üzüntü yarattı.

AİLEDEN ANLAMLI KARAR

Hayatını kaybeden öğrencinin ailesi, acılarına rağmen örnek bir davranış sergileyerek Arda Öztürk’ün iki korneasını bağışladı. Bu karar, kamuoyunda hem duygulandırdı hem de takdir topladı.

MAHKEMEDEN “BİLİNÇLİ TAKSİR” KARARI

Kazaya ilişkin görülen davada sanık, duruşmaya SEGBİS üzerinden katıldı. Savunmasında olaydan dolayı üzgün olduğunu belirterek tahliye talebinde bulundu.

Ancak mahkeme heyeti, sürücünün davranışını “bilinçli taksirle ölüme neden olma” kapsamında değerlendirerek 6 yıl 8 ay hapis cezası verdi.