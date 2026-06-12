SpaceX, yıllardır beklenen halka arzını gerçekleştirerek dünya finans piyasalarında tarihi bir dönüm noktasına imza attı. Şirket, yatırımcılara hisse başına 135 dolar fiyatla sunduğu pay satışından toplam 75 milyar dolar kaynak sağladı. Böylece şirketin piyasa değeri yaklaşık 1,77 trilyon dolar seviyesine yükseldi.

555,56 milyon hissenin satışa sunulduğu halka arz, büyüklüğü bakımından ABD tarihinin en büyük halka arzı olarak değerlendirilirken, küresel piyasalarda da yeni bir rekor olarak öne çıktı. Şirket hisselerinin Nasdaq'ta SPCX koduyla işlem görmesi bekleniyor.

DEV ŞİRKETLERİ GERİDE BIRAKTI

Halka arz sonrası oluşan 1,77 trilyon dolarlık değerleme, SpaceX'i dünyanın en değerli şirketleri arasına taşıdı. Şirketin piyasa değerinin JPMorgan Chase, Berkshire Hathaway, Meta Platforms ve Tesla gibi küresel devleri geride bıraktığı belirtiliyor.

Uzay taşımacılığı, uydu internet hizmeti Starlink, yapay zeka yatırımları ve savunma teknolojileri alanındaki faaliyetleriyle dikkat çeken SpaceX, son yıllarda yatırımcıların en çok ilgi gösterdiği şirketlerden biri haline gelmişti.

YATIRIMCI İLGİSİ BEKLENTİLERİ AŞTI

Uluslararası finans çevrelerinde halka arza yönelik talebin arz edilen hisselerin birkaç kat üzerine çıktığı belirtilirken, işlem Wall Street'in son yıllardaki en dikkat çekici sermaye hareketlerinden biri olarak değerlendiriliyor. Bazı raporlara göre yatırımcı talebi 200 milyar doların üzerine ulaştı.

Analistler, halka arzın yalnızca uzay teknolojileri sektörü açısından değil, yapay zeka ve ileri teknoloji yatırımlarına yönelik küresel iştahın da önemli bir göstergesi olduğunu ifade ediyor. Bununla birlikte bazı piyasa uzmanları, şirketin yüksek değerlemesinin yatırımcılar açısından dikkatle izlenmesi gereken bir unsur olduğuna işaret ediyor.

ÖNCEKİ REKOR ARAMCO'YA AİTTİ

Halka arz büyüklüğü açısından önceki rekor, 2019 yılında gerçekleştirilen Saudi Aramco halka arzına aitti. Aramco, yaklaşık 25,6 milyar dolar kaynak sağlamıştı. SpaceX'in 75 milyar dolarlık işlemi ise bu rakamı açık ara geride bırakarak yeni bir dönemin kapısını araladı.

GÖZLER İLK İŞLEM GÜNÜNDE

Şirket hisselerinin Nasdaq'ta işlem görmeye başlamasıyla birlikte yatırımcıların ilk gün performansını yakından takip etmesi bekleniyor. Uzmanlar, yüksek talep nedeniyle hisselerde ilk işlem gününde sert fiyat hareketleri yaşanabileceğini değerlendiriyor.

SpaceX'in tarihi halka arzı, yalnızca Elon Musk'ın şirketleri açısından değil, küresel teknoloji ve sermaye piyasaları açısından da 2026 yılının en önemli finans olaylarından biri olarak görülüyor.