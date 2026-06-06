Adana'da meydana gelen olayda, uyuşturucu parası talebiyle çıkan tartışmada oğlunu silahla vurarak öldüren emekli polis memuru Faruk Kayhan (52) tutuklandı. Sabah gazetesinin aktardığı bilgilere göre, olay cinayet büro amirliğinden emekli olan bir babanın aile içi trajedisi olarak kayıtlara geçti.

Ahmet Kaan Kayhan (23), iddiaya göre babasından uyuşturucu temin etmek için para istedi. Olumsuz yanıt alması üzerine babasına bıçakla saldırdı. Faruk Kayhan'ın önce çevreden bulduğu bir sopayla oğlunu durdurmaya çalıştığı, başarılı olamayınca beylik tabancasını kullanarak ateş ettiği bildirildi. Olayın ardından polisi arayan baba, ekipler gelene kadar olay yerinde bekledi.

AMATEM TEDAVİSİ YETERSİZ KALDI

Baba Kayhan'ın, oğlunun uyuşturucu ve kumar bağımlılığından kurtulması için uzun süredir çaba harcadığı öğrenildi. Emekli polisin, oğlunun borçlarını kapatabilmek amacıyla üç yıl önce mesleğini bıraktığı, genci psikiyatri servislerine ve AMATEM'e yatırarak tedavi ettirmeye çalıştığı belirtildi.

BAĞIMLILIK SÜRECİ VE AİLE İÇİ ŞİDDET

Madde bağımlılığı vakalarında, hastanın kendi isteği ve kararlılığı olmadan klinik tedavilerin başarı oranı ciddi oranda düşmektedir. AMATEM gibi kurumlarda uygulanan arındırma tedavilerinin ardından yaşanan nüks süreçleri, aileler üzerinde psikolojik ve ekonomik yıkımlara yol açarak benzer adli vakaların sıklığını artırmaktadır.

Hayatını kaybeden Ahmet Kaan Kayhan'ın cenazesi Kozan ilçesinde defnedildi. Emniyetteki ifadesinde oğlunu kurtaramadığını ve bıçaklı saldırı karşısında kendisini korumaya çalışırken olayın gerçekleştiğini belirten Faruk Kayhan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.