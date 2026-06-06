Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 2019 yılında babası tarafından kaçırılan ve 7 yıl boyunca babaannesi tarafından gizlenen Nazar S., emniyetin kurduğu özel ekibin operasyonuyla kurtarıldı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü kaynaklarının bildirdiğine göre, dron destekli takip sonucu harabe bir evde bulunan çocuk, hukuki sürecin tamamlanmasının ardından Almanya'daki annesine teslim edildi.

Alman vatandaşı Rebecca S. ile Türk baba Umut K.'nin çocuğu olan Nazar, 2018 yılında dünyaya geldi. Aile, 2019'da Mustafakemalpaşa'ya ziyarete geldiğinde, hakkında Almanya'da yakalama kararı bulunan baba çocuğu annesinden kopardı. Babanın iki yıl önce hayatını kaybetmesi üzerine Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı, kayıp çocuğun bulunması için soruşturmayı yeniden başlattı.

ADIM ADIM FİZİKİ TAKİP

Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan 6 kişilik özel ekip, şüpheli babaanne Hanife Taşdemir Stief'i 30 gün boyunca teknik ve fiziki takibe aldı. Şüphelinin adli kontrol imzasını verdikten sonra yakalanmamak için kıyafet ve güzergah değiştirdiği, torununu Gemlik, Mudanya ve Kurşunlu'daki farklı adreslerde sakladığı belirlendi. İncelenen 300 saatlik kamera kaydının ardından, 10 Mart günü saat 04.06 ve 08.46'da kaydedilen dron görüntülerinde çocuğun evin bahçesinde görülmesiyle operasyon için düğmeye basıldı.

AİLE İÇİ KAÇIRMA İNSAN TİCARETİ SAYILDI

Çocuğun kurtarılmasının ardından başlayan hukuki süreç, benzer vakalar için emsal teşkil edecek bir boyuta taşındı. Çocuğun yedi yıl boyunca hiçbir sağlık ve okul kaydının bulunmaması nedeniyle eylem, basit bir alıkoyma olarak değil, "insan ticareti" kapsamında değerlendirildi. Kabul edilen iddianamede, 1'i tutuklu 5 sanığın "18 yaşını doldurmamış kişilere karşı insan ticareti" suçundan 12'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Ayrıca, çocuğun beyanı doğrultusunda sanıklardan Recai M. hakkında "kendini savunamayacak çocuğa karşı kasten yaralama" suçlaması da dosyaya eklendi.

DNA TESTİ YÜZDE 99 UYUMLU ÇIKTI

Operasyonun ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alınan Nazar'a 19 Mart'ta DNA testi yapıldı. Test sonucunun yüzde 99,99 oranında Rebecca S. ile uyumlu çıkmasının ardından Mustafakemalpaşa Aile Mahkemesi velayeti anneye verdi. Yurt dışı çıkış yasağı kaldırılan küçük çocuk, pasaport işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte annesi ve ilk kez tanıştığı kız kardeşiyle yaşamak üzere Almanya'ya döndü.