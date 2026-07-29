Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, temmuz ayına ilişkin doğum yardımı ödemelerinin hak sahibi annelerin hesaplarına aktarıldığını açıkladı. Bakanlık açıklamasına göre, 2025

Aile Yılı düzenlemeleri kapsamında güncellenen destek ödemeleri Halkbank üzerinden gerçekleştirildi.

Bugüne kadar toplam 1 milyon 175 bin 601 annenin hesabına 22,5 milyar liralık ödeme yapıldı. Uygulamadan faydalanan 1 milyon 201 bin 173 çocuğun 500 bin 632’sini birinci, 368 bin 288’ini ikinci, 332 bin 253’ünü ise üçüncü ve üzeri çocuklar oluşturdu. Göktaş'ın aktardığı verilere göre, hak sahipleri arasında 27 bin 547 kişi ikiz ve üzeri çocuğa sahip bulunuyor.

GÜNCEL DESTEK TUTARLARI NE KADAR OLDU?

Yeni düzenlemeyle birlikte 1 Ocak 2025 itibarıyla doğan ilk çocuk için 5 bin lira tutarında tek seferlik ödeme yapılıyor. İkinci çocuk için aylık bin 500 lira, üç ve sonraki çocuklar için ise aylık 5 bin lira düzenli destek sağlanıyor. İki, üç ve üzeri toplam 700 bin 541 çocuk için her ay düzenli ödeme gerçekleştiriliyor.

DOĞUM YARDIMI SORGULAMA VE BAŞVURU SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

Doğum yardımı başvuruları e-Devlet kapısı ve ‘İlk Öğretmenim Ailem’ mobil uygulaması üzerinden elektronik ortamda alınıyor. Başvurusu onaylanan aileler, ödemelerin yatırılıp yatırılmadığına dair güncel durum bilgisini yine aynı mobil uygulama aracılığıyla takip edebiliyor. Bakan Göktaş, söz konusu ödemelerin çocuklar 5 yaşını tamamlayana kadar kesintisiz olarak devam edeceğini hatırlattı.