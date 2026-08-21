Bursa 2'nci Asliye Ticaret Mahkemesi, 19 Ağustos 2026 tarihinde görülen duruşmada mali darboğazdan çıkamayan BBX Baby Kids Tekstil hakkında iflas kararı verdi. Türkiye genelinde tekstil sektöründe artan finansal zorluklar, yarım asırlık bir markanın daha faaliyetlerini sonlandırmasına yol açtı.

1965 yılında kurulan ve çocuk giyimi üzerine Bursa'da üretim yapan firma, küresel çapta 24 ülkeye ihracat gerçekleştiriyordu. Şirket yönetimi, bozulan ekonomik dengeleri toparlamak amacıyla daha önce yargıya başvurmuştu. Mahkeme kayıtlarına göre, firmaya mali tablolarını düzeltmesi için üç aylık geçici konkordato mühleti tanındı.

ÜÇ AYLIK SÜRE YETERLİ OLMADI

Geçici konkordato sürecinde yapılan hukuki ve mali incelemelerde, şirketin borca batık durumdan kurtulamayacağı tespit edildi. Sunulan raporları değerlendiren mahkeme heyeti, firmanın ekonomik göstergelerinde herhangi bir iyileşme sağlanamadığını kayda geçirdi. Bu tespitin ardından konkordato şartlarının yerine getirilemeyeceği kesinleşti.

KONKORDATO SÜRECİ NASIL İFLASLA SONUÇLANIYOR?

Şirketlerin mali yapılarını korumak için başvurdukları konkordato talepleri, mahkemeler tarafından sıkı denetime tabi tutuluyor. Geçici mühlet kararı alan firmalar, bu süreçte alacaklılara karşı korunurken, sunulan iyileştirme projelerinin uygulanabilirliği komiserler aracılığıyla denetleniyor. BBX Baby Kids Tekstil davasında olduğu gibi, hedeflenen nakit akışının sağlanamaması ve borç yükünün hafifletilememesi durumunda, mahkemeler alacaklıların haklarını korumak adına süreci iptal ederek doğrudan tasfiye ve iflas kararı alabiliyor.