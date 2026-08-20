​Alanya eğitim camiası, yıllarını çocukların yetişmesine adamış değerli bir çınarını kaybetti. Alanya’nın Mahmutlar Mahallesi'nde uzun yıllar görev yapan ve binlerce öğrencinin hayatına dokunan emekli matematik öğretmeni Nuh Mehmet Karayel, 72 yaşında hayata gözlerini yumdu.

​Uzun süredir amansız bir hastalıkla mücadele eden Karayel, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Vefat haberi; ailesini, meslektaşlarını, yetiştirdiği binlerce öğrencisini ve tüm Alanya halkını yasa boğdu.

​ÖĞRENCİLERİ VE MAHALLE HALKI TARAFINDAN ÇOK SEVİLİYORDU

​Görev yaptığı süre boyunca sadece bir öğretmen değil, öğrencilerine bir rehber olan Nuh Mehmet Karayel, fedakarlıklarıyla hafızalarda yer edindi. Mahmutlar 50. Yıl Ahmet Keşoğlu İlkokulu'nda matematiği sevdiren Karayel, mahalle halkıyla kurduğu güçlü bağlarla da tanınıyordu. Emekli olduktan sonra da herkesin sevgi ve saygısını kazanan vefakar öğretmen, örnek kişiliğiyle daima hatırlanacak.

​Kıymetli öğretmenimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, tüm sevenlerine ve eğitim camiasına başsağlığı dileriz.

Kaynak: Haber Merkezi