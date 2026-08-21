Antalya'nın Aksu ilçesinde yerel siyasi dengeler hızla değişiyor. Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım'ın Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa etmesinin ardından başlayan kopuşlar sürüyor. Son olarak 7 belediye meclis üyesi daha CHP'den ayrılarak Yeni Parti'ye katıldı ve meclisteki sandalye dağılımı yeniden şekillendi.

Yeni Parti Antalya İl Başkanı Nail Kamacı'nın katılımıyla düzenlenen törende, partiye yeni katılan 7 meclis üyesine rozetleri takıldı. Törene milletvekilleri Aliye Çoşar ve Aykut Kaya ile Yeni Parti Aksu İlçe Başkanı Hamza Erdem de katıldı. İl Başkanı Kamacı yaptığı açıklamada, yeni katılımlarla teşkilatın daha da büyüdüğünü belirterek, kentin sorunlarına çözüm üretme hedefiyle çalışacaklarını bildirdi.

AKSU MECLİSİNDE YENİ ARİTMETİK NASIL OLUŞTU?

Aksu Belediye Meclisi'nde sular, Başkan Yıldırım'ın ayrılık kararıyla ısınmaya başlamıştı. Bu gelişmenin hemen sonrasında Harun Hor, Mehmet Şirin Altay, Mustafa Ceylan, Mehmet Alptekin, Yaşar Karakartal ve Hüseyin Yılmaz olmak üzere 6 meclis üyesi CHP'den istifa ederek AK Parti saflarına geçmişti. Bu transferlerle AK Parti'nin meclisteki sandalye sayısı 4'ten 10'a yükselirken, MHP 4 üyesiyle temsil edilmeye devam etti.

CHP MECLİSTEKİ ÇOĞUNLUĞUNU NASIL KAYBETTİ?

Arka arkaya yaşanan istifa dalgaları, yerel parlamentodaki karar alma mekanizmasını doğrudan etkileyecek bir tablo ortaya çıkardı. İlk etapta 6 üyesini AK Parti'ye kaptıran ve sandalye sayısı 11'e düşen CHP grubu, son olarak 7 üyenin de Yeni Parti'ye geçmesiyle meclisteki sayısal üstünlüğünü yitirerek muhalefet konumuna geriledi. Önümüzdeki dönemde Aksu Belediye Meclisi'nde alınacak kararlarda, partiler arası oy dengelerinin ve gruplar arası iş birliğinin belirleyici olması bekleniyor.