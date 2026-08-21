Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yer alan tarihi Kaleiçi bölgesindeki surlarda meydana gelen taş düşmeleri güvenlik tedbirlerini beraberinde getirdi. Antalya Körfez gazetesinin aktardığına göre, zamanla yıpranan tarihi yapıdan kopan parçaların tehlike yaratması üzerine yetkililer surların önüne demir set çekti.

Alınan bu önlemle, dar sokaklarda yürüyen yerli ve yabancı turistlerin surların hemen dibinden geçmesi engelleniyor. Yaya trafiği daha güvenli bir mesafeye kaydırılırken, bölgedeki turistik hareketlilik kontrollü olarak devam ediyor.

RESTORASYON SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Demir bariyer uygulaması, olası kazaları önlemeye yönelik geçici bir tedbir olarak öne çıkıyor. Helenistik dönemden Osmanlı'ya kadar birçok medeniyetin izlerini taşıyan ve Antalya'nın kültürel hafızasını oluşturan surların, uzman ekiplerce kapsamlı bir incelemeye alınması bekleniyor.

İncelemelerin ardından riskli bölümlerin tespit edilerek gerekli bakım ve onarım çalışmalarının başlatılması planlanıyor. Tarihi yapının korunması ve can güvenliğinin kalıcı olarak sağlanması için restorasyon takviminin kısa sürede netleşmesi öngörülüyor.