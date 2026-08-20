Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Aksaray'da katıldığı programda Türkiye'nin ekonomi gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Bolat, deprem bölgesine yapılan harcamaların tamamlanma aşamasına geldiğini belirterek, 2027 yılından itibaren asgari ücretli, memur ve emekliler için bütçe imkanlarının genişletileceğini açıkladı.

Şehirlere yönelik yeniden inşa sürecinin maliyetlerine dikkat çeken Bolat, bugüne kadar afet bölgelerine 105 milyar dolar kaynak aktarıldığını ifade etti. Bu bütçenin zorunlu bir harcama olduğunu vurgulayan Bolat, 13 milyon vatandaşın mağduriyetini gidermek adına devletin tüm imkanlarını seferber ettiğini aktardı.

BÜTÇEDE RAHATLAMA NE ZAMAN BEKLENİYOR?

Deprem harcamalarının oluşturduğu yükün azalmasıyla birlikte merkezi yönetim bütçesinde yeni bir manevra alanı oluşması öngörülüyor. Bakan Bolat'ın aktardığına göre, afet bölgesindeki altyapı ve konut projelerinin sonuna yaklaşılması, önümüzdeki yıldan itibaren mali tablolara olumlu yansıyacak.

Bu 105 milyar dolarlık olağanüstü giderin devreden çıkmasıyla, hükümetin esnaf, çiftçi, işçi, genç ve kadınlara yönelik destek paketlerini büyütmesi hedefleniyor. Toplumun her kesimini ilgilendiren maaş ve sosyal destek ödemelerindeki asıl rahatlamanın ise 2027 yılı itibarıyla tam anlamıyla hayata geçeceği belirtiliyor.