Milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren trafik sigortası uygulamalarında önemli değişiklikler hayata geçiriliyor. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında ALO 193 Ortak Hasar İhbar Merkezi (OHİM), 1 Eylül 2026 itibarıyla faaliyete geçecek.

Yeni sistemle trafik ve kasko sigortalarına ilişkin hasar ihbarlarının merkezi bir kanal üzerinden alınması amaçlanıyor. Böylece kaza sonrasında hangi kurum veya kanalla iletişime geçeceğini bilmeyen araç sahiplerinin işlemlerinin kolaylaştırılması hedefleniyor.

HASAR İHBARINDA ALO 193 DÖNEMİ

Yeni dönemin en dikkat çeken uygulamalarından biri ALO 193 olacak. Ortak Hasar İhbar Merkezi, ilk aşamada trafik ve kasko sigortalarındaki hasar ihbarlarını kabul edecek.

Sistemin sigorta şirketleriyle entegre çalışması planlanıyor. Araç sahiplerinin farklı iletişim kanalları arasında yönlendirilmesinin önüne geçilerek hasar ihbarının daha hızlı ve standart şekilde alınması hedefleniyor.

ALO 193 üzerinden yalnızca hasar ihbarı yapılmayacak. Hasar sonrasında vatandaşları mağdur ettiği veya rahatsız ettiği belirtilen yasa dışı yapılar ve yetkisiz aracılık faaliyetleriyle ilgili şikâyetlerin de merkez üzerinden iletilebilmesi öngörülüyor.

SİGORTA ŞİRKETLERİNİN SİSTEMLERİ DEVAM EDECEK

ALO 193’ün devreye girmesi, sigorta şirketlerinin mevcut hasar yönetim sistemlerinin tamamen kaldırılacağı anlamına gelmiyor.

Hasarın değerlendirilmesi, eksper görevlendirilmesi, tazminat işlemleri ve sigortalıyla iletişim gibi süreçler sigorta şirketlerinin mevcut sistemleri ve uzmanları tarafından yürütülmeye devam edecek.

OHİM ise esas olarak vatandaşların hasar ihbarında bulunabileceği merkezi giriş noktası görevini üstlenecek ve başvuruların ilgili kanallara yönlendirilmesini sağlayacak.

DEĞER KAYBI İÇİN AYRICA BAŞVURU DÖNEMİ SONA ERDİ

Araç sahiplerini ilgilendiren bir diğer önemli değişiklik ise değer kaybı ödemelerinde yaşandı. 1 Ağustos’ta yürürlüğe giren düzenlemeler kapsamında, kaza sonrasında araçta oluşan değer kaybının hesaplanması için ayrıca başvuruda bulunma şartı kaldırıldı.

Yeni sistemde görevlendirilen eksper, aracın fiziki hasarını incelerken aynı zamanda meydana gelen değer kaybını da hesaplayacak.

Böylelikle fiziki hasar ile araç değer kaybına ilişkin değerlendirmeler tek raporda bir araya getirilecek. Araç sahibinin değer kaybının belirlenmesi için ayrıca bir başvuru süreci yürütmesine gerek kalmayacak.

40 BİN LİRAYI AŞAN HASARLARDA YENİ KURAL

Eksper sisteminde de önemli bir değişiklik yapıldı. Kaza sonrasında aracın hasarını inceleyecek bağımsız eksperlerin merkezi dijital sistem üzerinden otomatik atanması uygulamasına geçildi.

Hasar tutarı 40 bin lirayı aşan dosyalarda ise bağımsız eksper incelemesi ve rapor hazırlanması zorunlu hale getirildi.

Bu düzenlemeyle hasar tespit ve değerlendirme süreçlerinde daha standart bir yapı oluşturulması amaçlanıyor.

YETKİSİZ HASAR ARACILARINA KARŞI ÖNLEM

Yeni sistemin önemli hedeflerinden biri de kaza sonrasında araç sahipleriyle iletişime geçen yetkisiz hasar aracılığı faaliyetleriyle mücadele etmek.

ALO 193’ün sigorta şirketleriyle entegre çalışmasıyla vatandaşların doğrudan doğru kanala ulaşması ve farklı kişi ya da yapılara ihtiyaç duymadan hasar sürecini başlatabilmesi hedefleniyor.

1 EYLÜL’DE BAŞLAYACAK

ALO 193 Ortak Hasar İhbar Merkezi’nin 1 Eylül 2026’da devreye alınmasıyla trafik ve kasko sigortalarında hasar ihbarı konusunda yeni dönem başlayacak.

Yeni uygulamalarla hasar ihbarlarının daha hızlı alınması, eksper ve değer kaybı işlemlerinin daha sistematik yürütülmesi ve vatandaşların sigorta süreçlerinde karşılaştığı sorunların azaltılması hedefleniyor.