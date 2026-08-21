Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) sisteminde gayrimenkul alım satım işlemlerini doğrudan etkileyen yeni bir düzenlemeye gidildi. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, taşınmazın satış yoluyla el değiştirmesi durumunda eski poliçenin yeni ev sahibine devredilmesi uygulaması tamamen yürürlükten kaldırıldı.

Yeni sisteme göre, tapudaki tescil işlemi tamamlandığı an mevcut DASK sözleşmesi doğrudan iptal edilecek. Poliçenin kullanılmayan günlerine ait ödenmiş prim tutarları ise eski mülk sahibine geri ödenecek. Tapu müdürlükleri, devir işlemleri sırasında yeni alıcının adına düzenlenmiş aktif bir deprem sigortası bulunup bulunmadığını kontrol etmekle sorumlu olacak.

MİRAS DURUMUNDA SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Satış dışındaki el değiştirme durumlarında, özellikle miras yoluyla intikallerde DASK sözleşmesi yeni hak sahibi ile devamlılığını koruyacak. Bu durumda konutun yeni sahibi, sözleşmenin varlığını öğrendiği tarihten itibaren 15 gün içinde sigorta şirketine bildirim yapmak zorunda kalacak. Şirketler ise bildirimin ardından 24 saat içinde güncel poliçeyi yeni sahibine iletecek.

YENİ DÜZENLEME NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Zorunlu Deprem Sigortası Genel Şartları kapsamında yapılan bu değişiklik, Resmi Gazete'deki yayım tarihinden 15 gün sonra yürürlüğe girecek. Bu tarihten itibaren evini satan vatandaşların iptal işlemi için sigorta acenteleriyle iletişime geçerek prim iadelerini takip etmeleri, yeni ev alacakların ise tapu dairesine gitmeden önce mutlaka kendi adlarına sıfırdan bir poliçe düzenletmeleri gerekecek.