Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nün, verilen tarihten önce tamamladığı Kestel Mahallesi İsa Küçülmez Caddesi’nin ardından başlattığı Mahmutlar Mahallesi’nin önemli ulaşım güzergâhlarından Atatürk Caddesi’ndeki sıcak asfalt çalışmaları, etaplar halinde sürüyor. Vatandaşların talebiyle Yangılı Mezarlığı önünden başlayan çalışmalar, Mevlana Kavşağı’na kadar uzanan bölümde tamamlandı. 10 Eylül’de bitirilmesi öngörülen ve 35 günlük çalışma planı yapılan caddede bir yandan hazırlıklar yapılırken bir yandan da asfalt serim işlemi hızla ilerliyor. Çalışmayla, Atatürk Caddesi’nin ulaşım konforunun artırılması ve bölgedeki yol sorunlarının giderilmesi hedefleniyor.

MUHTAR SÖNMEZ'DEN BAŞKAN ÖZÇELİK’E TEŞEKKÜR

Çalışmaları yakından takip eden Mahmutlar Mahalle Muhtarı Ahmet Sönmez ilk etabın tamamlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Atatürk Caddemizde çalışmalar devam ediyor. Birinci etaptaki Yangılı Mezarlığı’ndan Mevlana Kavşağı’na kadar olan kısım yapıldı. İkinci etap çalışmaları için serim işlemi de hızla devam ediyor. Mahallem adına Alanya Belediye Başkanımız Osman Tarık Özçelik’e, Başkan Yardımcımız Murat Levent Koçak'a, Başkan Danışmanımız Nazmi Zavlak'a ve Fen İşleri Müdürümüz Atahan Uyar ile sahada çalışan, canla başla emek veren belediye personeline teşekkür ediyorum. Bu hizmet mahalle sakinlerimiz açısından büyük önem taşıyor" dedi.