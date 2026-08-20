Antalya'nın Kepez ilçesi Göçerler Mahallesi'ndeki vakıf taşınmazı için yeni bir kat karşılığı inşaat ihalesi yapılacak. Sadrazam Kuyucu Murad Paşa Bin Abdüsselam Vakfı'na ait 1000 metrekarelik arsa için tahmini bedel 35 milyon 790 bin lira olarak açıklandı.

VAKFA 2 ADET 2+1, 4 ADET 3+1 DAİRE KALACAK

İhale şartnamesindeki asgari koşula göre proje tamamlandığında vakfa toplam 6 bağımsız bölüm bırakılacak. Bunların 2'si 2+1, 4'ü ise 3+1 daire olacak. Yüklenici ayrıca vakfa 250 bin lira nakit ödeme yapacak.

İhalede rekabet yalnızca nakit teklif üzerinden yürümeyecek. İstekliler vakfa bırakılacak bağımsız bölüm sayısını artırabilecek. Teklif edilen nakit tutarın bir bağımsız bölümün karşılığına ulaşması halinde ise şartname gereği öncelik bağımsız bölüm teklifine verilecek.

GEÇİCİ TEMİNAT 1 MİLYON LİRAYI AŞIYOR

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35/a maddesi kapsamında kapalı teklif yöntemi uygulanacak. 35 milyon 790 bin liralık tahmini bedel üzerinden belirlenen geçici teminat 1 milyon 73 bin 700 lira.

İhaleye girecek firmalardan mali ve teknik yeterlilik belgeleri de istenecek. Bunlar arasında tahmini bedelin yüzde 10'una kadar kullanılmamış nakit veya teminat kredisini gösteren banka referans mektubu bulunuyor. İş deneyimi için de tahmini bedelin en az yüzde 50'sine karşılık gelen yeterliliğin belgelenmesi gerekiyor.

KEPEZ'DE AYNI VAKFA AİT TAŞINMAZLAR İÇİN BAŞKA İHALELER DE YAPILDI

Sadrazam Kuyucu Murad Paşa Bin Abdüsselam Vakfı'na ait Antalya'daki taşınmazların kat karşılığı değerlendirilmesi 2026 içinde başka ilanlara da konu oldu. Kepez Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki 8 bin 710 metrekarelik bir arsa için mart ayında 385 milyon 705 bin lira tahmini bedelle ihale ilanı yayımlandı. Bu projede vakfa 49 bağımsız bölüm ve 500 bin lira nakit bırakılması asgari koşullar arasında yer aldı.

Haziran ayında ise yine Kepez'de, Hüsnü Karakaş Mahallesi'ndeki 1200 metrekarelik vakıf arsası için 30 milyon 827 bin lira tahmini bedelli kat karşılığı inşaat ihalesi duyuruldu. Bu ilanlar, vakfa ait farklı taşınmazların aynı modelle ayrı ayrı değerlendirmeye açıldığını gösteriyor.

İHALE 10 EYLÜL'DE ANTALYA'DA

Göçerler'deki arsanın ihalesi 10 Eylül 2026 Perşembe günü saat 11.00'de Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binasında yapılacak. İdare, ihale ilanındaki hükümler çerçevesinde gerekçesini belirtmek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmama konusunda yetkili olacak.

İhalenin sonucu, hangi teklifin kabul edildiğini ve vakfa bırakılacak bağımsız bölüm ile nakit tutarın asgari şartların üzerine çıkıp çıkmadığını belirleyecek.