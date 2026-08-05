Antalya Körfez gazetesinde yayımlanan habere göre, Konyaaltı ilçesinde merkeze 15 kilometre uzaklıkta bulunan Büyük Çaltıcak Plajı'nda özel bir işletmenin uygulaması tartışmalara neden oldu. Ücretsiz halk plajı statüsündeki alanda, kiralık bölgenin sınırından denize birkaç metre kalana dek yerleştirilen ahşap masalar, vatandaşların kumsala geçişini engelledi.

Çam ormanları ve Toros Dağları'nın eteklerindeki konumuyla özellikle çocuklu ailelerin tercih ettiği plajda, masaların adeta bir duvar oluşturması tepki topladı. Denize girmek için kumsala ulaşmaya çalışan tatilciler zor anlar yaşarken, bazı vatandaşlar alanın tamamen yasaklandığı izlenimine kapılarak geri dönmek zorunda kaldı.

AİLELERDEN DÜZENLEMEYE TEPKİ

Sahildeki taşsız bölümü kullanmak ve çocuklarını güvenle denize sokmak isteyen aileler, oluşturulan ahşap masa sıralarının doğal geçişi kapattığını aktardı. Çevrede dağınık halde bırakılan ahşap parçaları ve düzensiz yerleşim, bölgede görsel kirliliğe de yol açtı. Doğal yapısıyla bilinen sahildeki bu manzara, ücretsiz kullanım hakkının kısıtlandığı yönündeki şikayetleri artırdı.

KIYI KULLANIM HAKKI NE DİYOR?

Türkiye'deki Kıyı Kanunu mevzuatına göre, sahiller devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunuyor. Herkesin eşit ve serbest olarak yararlanma hakkına sahip olduğu kıyı şeridinde, yaya erişimini engelleyecek veya kısıtlayacak kalıcı ya da geçici ticari bariyerlerin kurulması yasal düzenlemelere aykırılık teşkil ediyor. Kıyı şeridinin ticari unsurlarla kapatılması, vatandaşın denize erişim hakkının ihlali olarak değerlendiriliyor.

GEÇEN YIL DA İŞ MAKİNELERİ GİRMİŞTİ

Büyük Çaltıcak Plajı, geçtiğimiz yılın temmuz ayında da benzer tartışmalarla gündeme gelmişti. Antalya Denizcileşme Platformu Başkanı İzzet Ünlü'nün paylaştığı görüntülerde, sahilde paletli iş makinelerinin çalıştığı ve denize büyük taşların döküldüğü iddia edilmişti. İlgili firma ise o dönem yaptığı açıklamada, deniz tabanındaki kesici taşların toplandığını ve üzerlerine kum serilerek daha güvenli bir alan oluşturulduğunu belirtmişti.