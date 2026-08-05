NOW TV ekranlarında yayınlanan Yeraltı dizisinde canlandırdığı Paşa Hanoğlu karakteriyle adından söz ettiren Hakan Çelebi, son dönemde en çok merak edilen genç oyuncular arasında yer alıyor. İzleyiciler, başarılı oyuncunun yaşı, eğitimi ve kariyer geçmişine ilişkin bilgileri araştırıyor.

OYUNCULUK KARİYERİNDE YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRÜYOR

1 Ocak 1999'da İstanbul'da doğan Hakan Çelebi, oyunculuk eğitimini Yeditepe Üniversitesi Konservatuvarı Oyunculuk Bölümü'nde tamamladı. Kamera önü kariyerine farklı projelerde rol alarak başlayan Çelebi, son yıllarda televizyon dizileri ve dijital platform yapımlarında üstlendiği karakterlerle daha geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.

Oyuncu; Kopuk, Yabani, Bereketli Topraklar ve Kaosun Anatomisi gibi yapımlarda rol aldı. Ayrıca 2022 yapımı Özel Ders filminde de kamera karşısına geçti. Kariyerinde farklı türlerde karakterlere hayat veren Çelebi, özellikle dramatik rollerdeki performansıyla öne çıkıyor.

PAŞA HANOĞLU KARAKTERİYLE GÜNDEMDE

Hakan Çelebi, MedYapım imzasını taşıyan ve 2026 yılında yayın hayatına başlayan Yeraltı dizisinde Paşa Hanoğlu karakterini canlandırıyor. Dizide ailesine bağlı, sert mizaca sahip ve zaman zaman öngörülemez tavırlar sergileyen Paşa, hikâyenin merkezindeki karakterlerden biri olarak öne çıkıyor. Yapım, suç dünyası, aile ilişkileri ve güç mücadelesini konu alan dramatik hikâyesiyle izleyici karşısına çıkıyor.

HAKAN ÇELEBİ KİMDİR?

Hakan Çelebi, 1999 doğumlu Türk oyuncudur. İstanbul'da dünyaya gelen Çelebi, konservatuvar eğitiminin ardından profesyonel oyunculuk kariyerine başladı. Televizyon dizileri, dijital platform projeleri ve sinema yapımlarında rol alan genç oyuncu, özellikle Yeraltı dizisindeki Paşa Hanoğlu karakteriyle daha geniş kitleler tarafından tanınmaya başladı. Kariyerini yeni projelerle sürdürmeye devam ediyor.