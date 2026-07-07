NATO Liderler Zirvesi kapsamında Ankara'da bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump, ikili görüşmelerinin ardından ortak basın açıklaması yaptı. Görüşmede savunma sanayii iş birliği, F-35 programı, KAAN savaş uçağı, Gazze, İran, Rusya-Ukrayna savaşı ve NATO'nun geleceği gibi birçok kritik başlık ele alındı.

Trump'tan CAATSA açıklaması

Basın toplantısında en dikkat çeken açıklama, ABD'nin Türkiye'ye uyguladığı CAATSA yaptırımlarına ilişkin oldu. Trump, yaptırımların kaldırılması yönünde karar aldıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bu müeyyideleri kaldıracağız. Bu ambargoları ve müeyyideleri kaldırıyoruz. Artık vakti geldi. Biz dostlarımızın ambargolu olmasını istemiyoruz. Dostlarımıza müeyyide uygulamıyoruz."

Trump ayrıca Türkiye ile ilişkilerin hiç olmadığı kadar iyi olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile güçlü bir dostluk ilişkisi bulunduğunu söyledi.

Erdoğan: F-35 konusunda olumlu karar bekliyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise F-35 savaş uçakları konusunun yeni bir gündem maddesi olmadığını belirterek, daha önce ABD ile bu konuda görüşmeler yaptıklarını ifade etti.

Erdoğan, "Sayın Trump'ın bize daha önce verdiği sözün arkasında olduğuna inanıyorum. İnşallah bu NATO Liderler Zirvesi'nden F-35 konusunda hayırlı bir karar çıkacağına inanıyorum" dedi.

KAAN motorları da gündemde

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin milli muharip uçağı KAAN için ihtiyaç duyulan motorlar konusunu da Trump ile görüşeceklerini belirterek, bu konuda olumlu gelişmeler beklediklerini söyledi.

"Türkiye sadık bir müttefik"

Trump, Türkiye'nin NATO içerisindeki önemine vurgu yaparak, "Türkiye uzun zamandan beri çok sadık bir müttefik oldu. F-35'ler dünyanın en iyi uçakları ve bu konuyu konuşacağız" ifadelerini kullandı. Ayrıca Türkiye'nin askeri gücünü öven Trump, iki ülke arasındaki ilişkilerin her zamankinden daha iyi seviyede olduğunu dile getirdi.

Gündemde bölgesel gelişmeler de vardı

İki liderin görüşmesinde Gazze'deki son durum, İran ile ABD arasındaki ilişkiler, Rusya-Ukrayna savaşı ve Suriye'deki gelişmeler de ele alındı. Erdoğan, dünya barışına katkı sağlayacak adımlar için çalışmaya devam edeceklerini belirtirken, Trump da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile yaptığı görüşmelerden olumlu sonuçlar beklediğini ifade etti.

Trump'ın CAATSA yaptırımlarının kaldırılacağı yönündeki açıklaması, Türkiye-ABD ilişkilerinde savunma sanayii alanında yeni bir dönemin başlayabileceği şeklinde değerlendiriliyor. Özellikle F-35 programı ve savunma projelerinde atılacak yeni adımların, önümüzdeki süreçte iki ülke arasındaki iş birliğini yeniden şekillendirmesi bekleniyor.