Transfer haberlerine göre Çorum FK yönetimi, İstanbul'da Gabonlu golcünün temsilcileriyle bir araya geldi. Yapılan görüşmelerin ardından Aubameyang'ın Türkiye'de forma giymeye sıcak baktığı ve sözleşme şartlarında anlaşma sağlandığı ifade edildi.

Gözler Marsilya ile yapılacak görüşmede

37 yaşındaki deneyimli forvetin Marsilya ile Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Bu nedenle Çorum FK'nın, Fransız kulübüyle bonservis konusunda anlaşması gerekiyor. Taraflar arasındaki görüşmelerin kısa süre içinde sonuçlanması bekleniyor.

Kariyeri kupalarla dolu

Avrupa futbolunun son yıllardaki en önemli golcülerinden biri olarak gösterilen Pierre-Emerick Aubameyang, kariyerinde Milan, Lille, Monaco, Saint-Étienne, Borussia Dortmund, Arsenal, Barcelona, Chelsea ve Marsilya gibi dev kulüplerin formasını giydi.

Hızlı oyun tarzı ve golcü kimliğiyle tanınan yıldız futbolcu, profesyonel kariyerinde çıktığı 771 maçta 385 gol atarken 113 de asist yaptı. Ayrıca Bundesliga ve Premier Lig'de gol krallığı yaşayan Aubameyang, Avrupa futbolunun en istikrarlı forvetlerinden biri olarak öne çıktı.

Süper Lig'de büyük ses getirebilir

Transferin resmiyet kazanması halinde Aubameyang, Süper Lig'in en dikkat çeken yıldızlarından biri olacak. Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek Çorum FK'nın, bu transferle hem kadrosunu güçlendirmesi hem de ligde önemli bir ses getirmesi bekleniyor.

Kulüpten henüz resmi bir açıklama yapılmazken, transfer görüşmelerinin olumlu yönde ilerlediği ve sürecin kısa süre içinde netlik kazanmasının beklendiği ifade ediliyor.